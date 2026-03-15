- Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy Ukrajna Magyarország nyakára hozza a háborút
- Orbán Viktor: Választani kell, ki alakítson kormányt; én vagy Zelenszkij
- Orbán Viktor: Nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot
- Orbán Viktor: A mi fiaink nem fognak Ukrajnáért meghalni, hanem Magyarországért fognak élni
Ha lemaradtál, nézd vissza képekben a Békemenetet! - Galéria
Hatalmas tömeg ünnepelte március 15-ét a főváros szívében. Mutatjuk a Békemenet legfelemelőbb pillanatait!
Soha nem látott tömeg gyűlt össze a március 15-i Békemeneten, hogy nemet mondjon a hazánkkal szembeni zsarolásra. A szomszédos Ukrajnában több mint négy éve tart a háború, eközben már a Közel-Keleten is háború dúl. Sokan ezért is tartották fontosnak, hogy a Békemeneten jelenlétükkel is jelezzék: a békét támogatják.
Az ünnepi program egyik legmeghatóbb pillanata a Nemzeti dal közös előadása volt. A Tolcsvay László által megzenésített művet több ismert előadó adta elő: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás együtt lépett színpadra.
Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és már tudjuk, hányadán állunk
– hangsúlyozta beszédében Orbán Viktor miniszterelnök.
Ezek voltak a Békemenet legjobb pillanatai
Itt nézheted vissza a teljes ünnepi eseményt:
