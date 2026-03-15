Ha lemaradtál, nézd vissza képekben a Békemenetet! - Galéria

Soha nem látott tömeg gyűlt össze a március 15-i Békemeneten, hogy nemet mondjon a hazánkkal szembeni zsarolásra. A szomszédos Ukrajnában több mint négy éve tart a háború, eközben már a Közel-Keleten is háború dúl. Sokan ezért is tartották fontosnak, hogy a Békemeneten jelenlétükkel is jelezzék: a békét támogatják.

Óriási tömeg gyűlt össze a Békemeneten. Fotó: Metropol

Az ünnepi program egyik legmeghatóbb pillanata a Nemzeti dal közös előadása volt. A Tolcsvay László által megzenésített művet több ismert előadó adta elő: Dér Heni, Radics Gigi, Pataky Attila, Curtis, Pápai Joci és Takáts Tamás együtt lépett színpadra.

Egy magyarnak nem kell megmagyarázni, mi a szabadság. Beleszagolunk a levegőbe, és már tudjuk, hányadán állunk

– hangsúlyozta beszédében Orbán Viktor miniszterelnök.

Ezek voltak a Békemenet legjobb pillanatai