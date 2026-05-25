Folytatódik a hajsza: kvadrilliókat érő aszteroida felé tart a NASA űrszondája

A NASA Psyche űrszondája frissítést tett közzé, nagyjából másfél évvel a felbocsátása után. A küldetés 2023 októberében kezdődött, amikor az űrszondát a floridai Cape Canaveralban található NASA Kennedy Űrközpontból indították útnak, egy hatalmas összeget érő aszteroida után.

Az aszteroida többet ér, mint a Föld teljes gazdasága

Az űrszonda jelenleg a 16 Psyche jelű aszteroida felé tart, amely a Mars és a Jupiter közötti fő aszteroidaövben található. Azonban ez nem egy átlagos űrkőzet, a szakértők úgy gondolják, hogy nemesfémeket tartalmaz, többek között vasat, aranyat és nikkelt, ezért a NASA nagyon szeretné megszerezni.

De ez még nem minden a kőzet összértéke több lehet, mint az egész világgazdaságé. Azonban a pontos számokra még várni kell, ugyanis a szonda csak 3 év múlva érkezik meg az aszteroidára.

Az amerikai űrügynökség megerősítette, hogy az űrszonda nemrég befejezte a Marshoz való közeledését, és a bolygó felszínétől 4609 kilométerre van. Annak ellenére, hogy 135 000 km/h sebességgel halad az űrben, várhatóan csak 2029 augusztusában éri el az aszteroidát.

Természetesen a Mars-elrepülés során Jim Bell, az Arizona Állami Egyetem Psyche képalkotó műszerének vezetője megerősítette, hogy több ezer képet készítettek a Marshoz való közeledésről, valamint a bolygó felszínéről és légköréről közeli megközelítés közben.

„Ez az adathalmaz egyedülálló és fontos lehetőségeket kínál számunkra a kamerák teljesítményének kalibrálására és jellemzésére, valamint a Psyche aszteroidán való használatra fejlesztett képfeldolgozó eszközeink korai verzióinak tesztelésére” – folytatta.

A szonda által készített képek az elsők egy szinte teljes Marsról. Emellett a Mars vízjégben gazdag déli sarkvidéki sapkájának legnagyobb felbontású képei is általa készültek – írta a Unilad.