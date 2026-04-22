Potenciális veszély: kétszer akkora aszteroida közeledik, mint a a Fradi pálya

Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint egy 210 méteres objektum közelíti meg a Földet 2026. április 22-én, szerdán. Az aszteroida, mely a NASA-nál a 2026 BK2 azonosítót kapta, méretét tekintve Groupama Arénában található Fradi focipálya hosszának kétszerese.

210 méteres aszteroida közelíti meg a Földet 2026. április 22-én (Fotó: Pixabay – Képünk illusztráció)

A 2026 BK2 azonosítójú aszteroida 39-szer közelebb lesz hozzánk, mint a Nap

A 210 méteres 2026 BK2 azonosítójú aszteroida 3,84 millió kilométerre halad el a kék bolygó mellett szerdán. Mindez földi mércével mérve hatalmas távolságnak tűnhet, ám a világűrben közel sem olyan távoli. 39-szer közelebb lesz hozzák, mint a Nap. Ráadásul a NASA minden 150 méternél nagyobb, a Földet legalább 7,5 millió kilométerre megközelítő objektumot potenciális veszély kategóriába sorol.