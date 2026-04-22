RETRO RÁDIÓ

Potenciális veszély: kétszer akkora aszteroida közeledik, mint a a Fradi pálya

A NASA tájékoztatásából minden kiderül. Nevet is kapott a 210 méteres aszteroida.

Megosztás
Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.04.22.
Az Egyesült Államok Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalának tájékoztatása szerint egy 210 méteres objektum közelíti meg a Földet 2026. április 22-én, szerdán. Az aszteroida, mely a NASA-nál a 2026 BK2 azonosítót kapta, méretét tekintve Groupama Arénában található Fradi focipálya hosszának kétszerese.

A 2026 BK2 azonosítójú aszteroida 39-szer közelebb lesz hozzánk, mint a Nap

A 210 méteres 2026 BK2 azonosítójú aszteroida 3,84 millió kilométerre halad el a kék bolygó mellett szerdán. Mindez földi mércével mérve hatalmas távolságnak tűnhet, ám a világűrben közel sem olyan távoli. 39-szer közelebb lesz hozzák, mint a Nap. Ráadásul a NASA minden 150 méternél nagyobb, a Földet legalább 7,5 millió kilométerre megközelítő objektumot potenciális veszély kategóriába sorol.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
