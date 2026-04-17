Kitálaltak az Artemis II űrhajósai - egyikőjük könnyek között vallott a látottakról

Az Artemis II legénységét április 1-jén bocsátották fel az űrbe, és kilenc nappal később biztonságosan visszatértek a Földre. Azonban elmondásuk szerint olyat láttak fent, amire az emberiség nem áll készen.

Könnyekben tört ki az Artemis II egyik űrhajósa

Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen volt a négy űrhajós, akik egy hihetetlen utazás során megkerülték a Holdat. Küldetésük nemcsak az első út volt az égitest irányába 50 év után, de a legénység olyan fényképeket is készített a Holdról és saját bolygónkról, amelyeket korábban még soha nem láttak, és messzebbre utaztak, mint amennyire ember valaha is eljutott az űrben.

Miután már egy hete biztonságban hazatértek, Glover, Wiseman, Hansen és Koch leültek egy kérdezz-felelek beszélgetésre a NASA Johnson Űrközpontjában, Houstonban. Glover felidézte, hogy küldetésüket mindenkivel megosztották a Földön.

Azt hiszem, mindannyian érezzük, és próbáljuk átadni nektek, hogy mennyire szeretnénk visszatükrözni felétek, hogyan vittük ezt véghez — nem mi, mint legénység, hanem mi, mint országok és mint emberek tettük ezt

– mondta. Glover elárulta, hogy a küldetés során ő és társai arról elmélkedtek, hogy milyen gyönyörű a Föld.

Hansen másutt elmondta, hogy az emberekbe vetett hite mélyült a Holdra repülés óta. „Nem mindig teszünk nagyszerű dolgokat. Nem mindig vagyunk feddhetetlenek, de az alapértelmezésünk az, hogy jók legyünk, és jók legyünk egymással” – mondta, hozzátéve: „Amit láttam örömet okozott nekem, de reményt is adott a jövőnkre nézve.”

Wiseman eközben elárulta, hogy annak ellenére, hogy nem vallásos ember, felkeresett egy lelkészt, amikor visszatért a Földre, és könnyekben tört ki előtte.

Nem vagyok igazán vallásos ember, de egyszerűen nem volt más módom bármit is elmagyarázni vagy megtapasztalni. Így hát a haditengerészeti hajó lelkészét kértem... és könnyekben törtem ki. Nem hiszem, hogy az emberiség eljutott volna odáig, hogy felfogja, amit most látunk, mert az túlvilági volt.

Az Artemis II küldetés sikerét követően megerősítést nyert, hogy az Artemis III fejlesztése folyamatban van - írta a Unilad.