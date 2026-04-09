Történelmi pillanat: az emberek először láthatták a Hold sötét oldalát

A Fehér Ház nyilvánosságra hozta az első lenyűgöző felvételt, amely a Hold túlsó oldaláról készült. A látványos NASA-fotó, amelyet az Orion űrhajó fedélzetén rögzítettek, azt mutatja, ahogy a Föld fokozatosan eltűnik a Hold horizontja mögött.

Az emberiség eddig nem láthatta a Hold titokzatos oldalát

A történelem során most először fordult elő, hogy az emberek saját szemükkel közvetlenül megfigyelhették a Hold teljes túlsó oldalát. A négy Artemis II űrhajós hétfőn éjszaka hajtotta végre ezt a teljesítményt, miután messzebbre jutottak az űrben, mint bármely ember korábban. A NASA szerint 252 757 mérföldes távolságban a Földtől olyan közel voltak a Holdhoz, hogy az körülbelül egy kinyújtott karral tartott kosárlabda méretének tűnt.

Az emberiség - a másik oldalról. Az első fotó a Hold túlsó oldaláról. Az Orionból rögzítve, ahogy a Föld lebukik a holdi horizont mögé

- állt a képaláírásban egy április 6-i X-bejegyzésben.

A rekord egy hétórás holdkerülés során született, amely magában foglalt egy 40 perces kommunikációs szünetet is, amikor az űrhajó a Hold túlsó oldala mögé került a Földhöz képest.

Houston, Integrity, kommunikációs ellenőrzés. Nagyon jó újra hallani a Földet

- szólalt meg elsőként a küldetés specialista, Christina Koch.

A legénység most a következő napokat a Föld felé tartó visszaúttal tölti a történelmi küldetés után. Az Orion űrhajó várhatóan még ma kilép a Hold gravitációs hatásköréből, mintegy 41 000 mérföldre a Holdtól, és végrehajtják az első pályakorrekciót a hazafelé vezető úton. Egy újabb küldetésfrissítés brit idő szerint este fél tíz körül várható.

Arra a kérdésre, mi lepte meg őket leginkább az évekig tartó felkészülés után, Jeremy Hansen küldetésspecialista azt mondta, hogy őt leginkább a Föld „háromdimenziós jellege” nyűgözte le az űrből - írja az Express.

Amikor a Hold túlsó oldalán voltunk, és visszanéztünk a Földre… tényleg úgy érezted, mintha nem is egy kapszulában lennél, hanem valahová máshová kerültél volna. Teljesen kifordította az elmédet. Rendkívüli emberi élmény volt. Nagyon hálás vagyok érte

- zárta le gondolatait Jeremy.