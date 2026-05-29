RETRO RÁDIÓ

Rabszállítónak ütközött egy kísérőautó Kiskunhalason

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

A baleset során többen is könnyebb sérüléseket szereztek.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.29. 20:22
kiskunhalas rabszállító baleset

Balesetet szenvedett egy rabszállító autó és kísérőautója Kiskunhalason pénteken délután- közölte a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel.

Rabszállítónak ütközött egy kísérőautó Kiskunhalason
Rabszállítónak ütközött egy kísérőautó Kiskunhalason (Képünk illusztráció)Fotó: Gé

Rabszállítónak ütközött egy kísérőautó Kiskunhalason

Makula György ezredes, a BVOP kommunikációs főosztályának vezetője az MTI-nek elmondta, az elsődleges adatok alapján könnyű sérüléssel és anyagi kárral járó szolgálati baleset történt Kiskunhalason péntek délután.

Hozzátette, a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor haladása során hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés-végrehajtási személyzet közül ketten, illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük csekély foka miatt a helyszínen ellátást nem igényeltek

- tette hozzá.

A kísérőautóban utazó egyik kollégát azonban kórházba szállították a mentőszolgálat kiérkező munkatársai további vizsgálatok elvégzése céljából.

Az ilyenkor életbe lépő szakmai protokoll alapján a felügyelők a segítségnyújtás mellett biztosították a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig, majd a fogvatartottakat az intézetbe visszaszállították.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu