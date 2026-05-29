Ez a három csillagjegy szívesen kikacsint a párkapcsolatból

A flörtölés nem csak a fiatalok kiváltsága, vannak, akik életkortól függetlenül szinte sportot űznek belőle. Egyes csillagjegyek számára természetes, ösztönös viselkedés másokkal kacérkodni – akár párkapcsolatban vannak, akár nem.

3 csillagjegy a flörtölés nagymestere

Az asztrológia hajlamos személyiségjegyekkel felruházni az egyes csillagjegyek szülötteit, akár a bókolás terén is. A flörtölés, bár természetes dolog, vannak bizonyos határok, amelyeket nem szerencsés egy párkapcsolatban élő embernek átlépnie. Fontos, hogy a flörtölés és a tényleges megcsalás nem egy és ugyanaz, lényeges különbséget tenni a kettő között, mivel az előbbinél egy ártatlanabb dologról van szó, addig az utóbbi már egy komolyabb, nagyobb volumenű dolog – írja a Life.hu internetes portál.

Íme a csillagjegyek, akiknek a flörtölés szimplán szórakozás

Ikrek

Ezen csillagjegy szülöttei csak úgy szívják magukba az impulzusokat, igazi társasági lények, akik folyton kíváncsiak, érdeklődőek. A beszélgetés számukra egyfajta játék, így a bók és a kacérkodás vérpezsdítően hat rájuk, természetesnek veszik. Az Ikrek nem veszik annyira komolyan ezt, így számukra a flörtölésnek nem több szórakozásnál.

Nyilas

Legyen egy Nyilas nő vagy férfi – ő bizony szabad ember. Legalábbis ilyen életmódot folytat, így nehezen lehet korlátok közé szorítani, vagy ha mégis, azt rendkívül rosszul viseli. Nála a flört spontán, mintsem átgondolt cselekedet, az új emberek, új helyzetek éltetik. Emiatt lehet, hogy játékosan vagy egyenesen kacérkodva fejezi ki magát, ami egy párkapcsolatban könnyen félreértésekhez vezethet.

Oroszlán

Nos, az Oroszlánok azok, akiknél a kacér viselkedés teljesen más okból történik, mint a többieknél. Számukra fontos a visszajelzés, s mivel ragyogni akarnak, kell a megerősítés önmaguk felé. A működésükhöz nélkülözhetetlen energiát ezekből a bókokból, pillantásokból és nem elsősorban a feléjük adott figyelemből merítik. Ezért fordul elő, hogy tudatosan vagy éppen tudattalanul olyan helyzeteket generálnak, ahol ezt megkaphatják. Bár tudnak hűségesek lenni, ám a figyeleméhség olykor legyőzheti az önkontrollt, a határok pedig ekkor szinte már nem is léteznek.