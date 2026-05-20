Ez a csillagjegy ma bárkit könnyen levesz a lábáról, olyan erős a kisugárzása

Napi horoszkóp: 2026. május 20., szerda – A Skorpiónak ma erős a kisugárzása
Kos
Szerdán nagyon kedvező fényszögek hatnak önre. Nagyon hatékony nap, és lesz egy szuper meglátása, felismerése is a Merkúr–Plútó fényszögének köszönhetően. Ezt a munkában elképesztően jól tudja kamatoztatni. Az este szuper randira, ismerkedésre vagy csak egy baráti találkozóra alkalmas.
Bika
A Mars már a jegyében halad, miközben a Merkúr és a Plútó kedvező kapcsolata elképesztő meglátásokat és az összefüggések gyors felismerését hozza. Ma olyan megoldások is eszébe juthatnak, amelyek korábban elkerülték a figyelmét.
Ikrek
Az uralkodó bolygója, a Merkúr most harmonikus, támogató kapcsolatba kerül a Plútóval. Az intuíciója kifejezetten erőssé válik, könnyebben ráérez a mögöttes szándékokra és a kimondatlan helyzetekre. Ez a fajta tisztánlátás most előnyt adhat a munkában, de a magánéletben és az ismerkedés során is jól tudja hasznosítani.
Rák
A Hold már a jegyében jár, így most szerencsés, és könnyebben halad a feladataival. Összeállnak a dolgok, és gördülékenyebben tud előrelépni ott is, ahol korábban fennakadások voltak. Valaki most önhöz fordul tanácsért, és olyan segítséget tud adni, amely később számára is értékes lesz, és ezt idővel meg is hálálja.
Oroszlán
Bár ön a tűz elem szülötte, a Mars jelenlegi helyzete inkább a megfontolt, átgondolt lépéseket támogatja. Ha lassabban halad, most könnyebben elkerülheti a hibákat, és biztosabb eredményeket érhet el.
Szűz
A Merkúr energiái most támogatják az együttműködést, így könnyebben talál közös nevezőt másokkal, miközben saját szempontjait is világosan képviseli. A Bika jegyében járó Mars segít abban, hogy stabilan, a realitásokat szem előtt tartva hozzon döntéseket.
Mérleg
A Mars a Vénusz uralta Bikában jár, ami erőt és magabiztosságot ad. Most igazán a kezében érezheti az irányítást. A Merkúr fényszöge segít abban, hogy jól kommunikáljon, és elérje céljait. Szerelemben is segítő fényszögek hatnak önre, közel kerülhet valakihez.
Skorpió
A Merkúr és a Plútó harmonikus kapcsolata elképesztően erős meglátásokat, szinte extraszensz képességeket hoz felszínre önben. Ha van olyan ügy, amit eddig halogatott, most könnyebben a végére érhet, és rendezheti a részleteket is. A kisugárzása ma olyan erős, hogy bárkit levesz a lábáról.
Nyilas
A Bika jegyében járó Mars földel és erősen cselekvésre ösztönöz. Most olyan lendületet kap, amellyel végre elindíthat néhány olyan projektet is, amely eddig csak várt a sorára. Most nem a hosszas mérlegelés visz előre, sokkal inkább az, ha belevág, és lépésről lépésre halad.
Bak
Ha van az életében olyan dolog, amit korábban félbehagyott vagy megszakadt, esetleg önön kívül álló okok miatt, és most újra foglalkoztatja a folytatás gondolata, szerdán kedvező lehetőséget kaphat arra, hogy ismét ránézzen. Most könnyebben visszatalálhat a kiinduló ponthoz, és akár konkrét előrelépést is tehet az ügyben.
Vízöntő
Szerdán egy váratlan hír érkezhet, amely erős hatással van önre. Ez az információ kifejezetten kedvező irányt mutat, és jó eséllyel pozitív fordulatot jelez. Olyan ügyben is előrelépés történhet, amelyről korábban már azt hitte, hogy elakadt vagy nem fog megoldódni.
Halak
A szerdai nap önnek is nagyon erőteljes energiákat hoz. A Plútó, az átalakulás bolygója trigont vet a Merkúrra, ami azt jelenti, hogy olyan élmény érheti, amely miatt megváltoztatja valamivel kapcsolatos véleményét.
