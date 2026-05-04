A titkos szeretőmre vágyom, de elhagyott, amikor nem voltam hajlandó otthagyni az önző barátomat

Ha év kapcsolat után, egy heves veszekedést követően sodródott bele egy nő egy titkos viszonyba, amely végül mindent felborított az életében – mégsem tudott kilépni a megszokott kapcsolatából. A The Sun tanácsadó rovata közölte le egy 31 éves, kétségbeesett nő fájdalmasan őszinte vallomását.

A barátom heves természete egy másik férfi karjaiba kergetett, de amikor nem voltam hajlandó elhagyni érte, ő megszakította a kapcsolatot. Most egy olyan férfi mellet ragadtam, akit már nem kívánok, sőt nem is igazán kedvelek. Azután jöttünk össze a szeretőmmel, hogy a párommal hatalmas veszekedésünk volt arról, mennyire boldogtalan vagyok. Ő dührohamot kapott, és csúnya vita lett belőle.

– kezdi történetét a 31 éves vagyok, hozzátéve, hogy hat éve van együtt 36 éves barátjával, de egy idő után már láthatatlannak érezte magát kapcsolatukban. „A párom önző.” – írja. – „Másnap reggel még zaklatottan találkoztam egy ismerőssel, aki megkérdezte, mi történt. Elmondtam neki, és ő bevallotta, hogy sosem kedvelte a barátomat. Elmentünk kávézni, jót beszélgettünk, majd rendszeresen találkozni kezdtünk. Amikor felvitt a lakására és lefeküdtünk, minden természetesnek tűnt – ez volt életem leggyengédebb és legintenzívebb élménye.”

Ez a hűtlenség, a levél írója szerint, végül élete leggyengédebb és legintenzívebb élményéhez vezetett. A szeretője megadta azt a figyelmet és intimitást, ami régóta hiányzott. „Arra kért, hagyjam el a páromat, de haboztam, mert hat év sok befektetett idő. Végül belefáradt a várakozásba, és elhagyott. Ez összetört. Rákényszerített a döntésre, és közöltem a barátommal, hogy elmegyek. Ekkor hirtelen könyörögni kezdett. Házasságot, gyerekeket, közös jövőt ígért. Azt mondta, szeret, és mindent megtesz, hogy jóvátegye, de már későnek érzem. Azt állítja, megváltozott, de bennem is minden megváltozott.” – vallotta be a 31 éves nő.

A titkos szeretőm volt az, aki újra felébresztette bennem a szenvedélyt. Most egy olyan férfival élek, akit nem kívánok, miközben egy olyan után vágyom, akit már nem kaphatok vissza.

Deidre, a lap tanácsadója szerint ebben a történetben a kémia ugyan megkopott, de az, hogy hat évig működött, azt jelzi, hogy újra feléleszthető. „Mielőtt végleg kilépsz, adj neki egy utolsó esélyt, hogy bizonyítsa, képes azzá a társsá válni, akire szükséged van. Pontosan mondd meg, milyen változást vársz, és tedd egyértelművé, hogy ez tartós kell legyen, nem átmeneti reakció. Ezt nehéz egyedül megoldani, párterápia segíthet.” – tanácsolta a levél írójának.