Szörnyű tragédia! 15 éves fiú holttestét húzták ki a tóból
Búvárcsapat bukkant a tetemre. A tragédia megrázta a környékbelieket.
Borzasztó tragédia történt, miután a rendőrség arról számolt be, hogy egy 15 éves fiút keresnek, aki a tó felé ment, majd eltűnt. A fiúnak később a holttestét találták csak meg.
Declan Sawyer holttestét a Lincoln-i Rendőrség búvárcsapata fedezte fel május 24-én, vasárnap este a Lincoln-i Swanholme tavaknál. A rendőröket délután 2 óra 30 perckor riasztották a helyszínre, miután bejelentést kaptak arról, hogy egy fiatalember bajba jutott a vízben.
Gondolataink a családjával vannak, és részvétünket fejezzük ki ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. Ez egy olyan szomorú esemény, amely kétségtelenül Declan számos barátját és a helyi közösséget is érinteni fogja
– idézi a rendőrség közleményét a Daily Star.
A tisztek közleményében még írták, hogy bárki, aki bajban érzi magát a félév kezdete miatt, bárhogyan is, kérjen segítséget. A többi embertől azt kérték, hogy ne kezdjenek felesleges találgatásokba, de osszanak meg információkat a hatóságokkal, ha bármiről tudomásuk van.
A fiatal keresésében a mentőszolgálatok és a víz alatti kutatócsoport is segédkezett. A tinédzser eltűnése óta a környéket lezárták, a lakosságtól pedig távolmaradást kértek.
