Ozzy Osbourne újra él? AI-hologramként támasztanák fel a legendás énekest

Ozzy Osbourne-t fel fogják támasztani, csak nem úgy, ahogyan azt elképzelted volna. Az ikont a mesterséges intelligencia segítségével hívják vissza.

Ozzy Osbourne hologramként térhet vissza – Fotó: AFP

Ozzy Osbourne hologramként térhet vissza

A Black Sabbath énekese 2025. július 22-én hunyt el és a kaotikus rock and roll személyiségéről volt híres, nem is beszélve arról, mennyire úttörő volt a heavy metal hatására.

Az énekes most új projektként egy hologram formájában térhet vissza. Nem ez az első alkalom, hogy az elhunyt zenészek, hírességek hologram formájukban térnek vissza a síron túlról. Van azonban egy döntő különbség sok más híres hologram és Ozzy Osbourne hologramja között. Ozzy özvegye, Sharon Osbourne és fia, Jack jelentette be május 20-án a Las Vegas-i Licensing Expo-n, hogy mesterséges intelligencia fogja működtetni Ozzy hologramját.

Bármit megkérdezhetsz Ozzytól, és a saját hangján fog válaszolni – a válaszok pedig pontosan olyanok lesznek, amilyeneket Ozzy mondott volna. El fogjuk vinni ezt az egész világra. Az emberek beszélhetnek hozzá, ő pedig válaszolni fog nekik

– idézi a LadBible Sharon Osbourne szavait, aki a Hyperreal nevű céggel fogott össze, amely korábban Stan Lee, Lionel Messi és The Notorious B.I.G. hologramját is elkészítette.

Sharon és Ozzy fia, Jack szerint ijesztő, mennyire valósághű a dolog. A fiú szerint digitálisan fog létezni apja hologramja, amíg csak léteznek számítógépek. „A technológia olyan hatalmasat fejlődött, hogy ma már szinte csak »fogd és vidd« módszerrel működik az egész. Leforgathatsz egy sablont egy reklámhoz… szó szerint megadhatod parancsban, mit csináljon a Digitális Ozzy abban a reklámban, és egyszerűen beilleszted. Ma már ennyire egyszerű” – mondta Jack.

A Hyperreal vezérigazgatója, Remington Scott elmagyarázta, hogy Ozzy újraalkotásához használt mesterséges intelligencia modell hitelesített, jóváhagyott, azok az emberek működnek közre benne, akik ismerik és szeretik az énekest. Szerinte megtiszteltetés, hogy Ozzy családja ezzel megbízta a céget és hogy visszahozhatják a rock and roll egy ennyire elismert istenét ilyen formában.