RETRO RÁDIÓ

Ozzy Osbourne özvegye szívszorító döntést hozott – az unokáiról van szó

Sharon Osbourne döntött és lépett. Ozzy Osbourne mindössze néhány nappal utolsó koncertje után hunyt el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.25. 10:00
Módosítva: 2026.02.25. 15:34
Ozzy Osbourne veszteség Sharon Osbourne költözés

Komoly döntést hozott Ozzy Osbourne özvegye, Sharon Osbourne férje halálát követően. A Black Sabbath frontembere mindössze hetekkel utolsó fellépése után hunyt el. Otthonuk birtokán helyezték örök nyugalomra.

Ozzy Osbourne
Ozzy Osbourne özvegye meghozott egy döntést Fotó: Twitter(X)

Ozzy Osbourne özvegye közelebb akar lenni a családjához

Sharon úgy döntött, hogy közelebb költözik a családtagjaihoz, így az Egyesült Államokban fogja tölteni az év felét Jack fiával és annak lányaival, Pearllel és Andy Rose-zal, Minnie Theodorával, Maple Artemisszel és lányának, Kellynek a fiával Sidney-vel.

Ozzy Osbourne özvegyét lesújtotta férje halála, de úgy döntött a tragikus veszteség után, hogy közelebb akar lenni a gyermekeihez. Egy forrás szerint Sharon legalább az év felét a nyugati parton akarja tölteni, de az is elképzelhető, hogy odaköltözik örökre.

Sharon kezdetben kitartott a terv mellett, hogy az Egyesült Királyságban marad, ahogy Ozzal is tervezték, és folytatja a munkát, de élvezi a gyönyörű vidéki menedékükön töltött időt

– idézi a The Sun forrását a Mirror.

Kelly és Jack is aggódnak Sharonért, mert tudják, mennyire traumatikus volt számára Ozzy Osbourne elvesztése. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu