Ozzy Osbourne özvegye szívszorító döntést hozott – az unokáiról van szó

Komoly döntést hozott Ozzy Osbourne özvegye, Sharon Osbourne férje halálát követően. A Black Sabbath frontembere mindössze hetekkel utolsó fellépése után hunyt el. Otthonuk birtokán helyezték örök nyugalomra.

Ozzy Osbourne özvegye meghozott egy döntést Fotó: Twitter(X)

Ozzy Osbourne özvegye közelebb akar lenni a családjához

Sharon úgy döntött, hogy közelebb költözik a családtagjaihoz, így az Egyesült Államokban fogja tölteni az év felét Jack fiával és annak lányaival, Pearllel és Andy Rose-zal, Minnie Theodorával, Maple Artemisszel és lányának, Kellynek a fiával Sidney-vel.

Ozzy Osbourne özvegyét lesújtotta férje halála, de úgy döntött a tragikus veszteség után, hogy közelebb akar lenni a gyermekeihez. Egy forrás szerint Sharon legalább az év felét a nyugati parton akarja tölteni, de az is elképzelhető, hogy odaköltözik örökre.

Sharon kezdetben kitartott a terv mellett, hogy az Egyesült Királyságban marad, ahogy Ozzal is tervezték, és folytatja a munkát, de élvezi a gyönyörű vidéki menedékükön töltött időt

– idézi a The Sun forrását a Mirror.

Kelly és Jack is aggódnak Sharonért, mert tudják, mennyire traumatikus volt számára Ozzy Osbourne elvesztése.