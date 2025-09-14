Könnyekig megható: Sharon Osbourne először szólalt meg férje, Ozzy halála óta

Sharon Osbourne most először nyílt meg férje, Ozzy halálát követően. A „sötétség hercegeként” ismert heavy metal legenda, a Black Sabbath frontembere, 2024. július 22-én hunyt el, 76 éves korában, Parkinson-kór következtében. A betegség egy folyamatosan előrehaladó neurológiai állapot, amely a mozgást és az agyműködést is súlyosan érinti.

Sharon Osbourne még keresi a helyét férje Ozzy Osbourne halála után Fotó: Twitter (X)

Sharon Osbourne idén februárban adott interjút a The Sun magazinnak, ahol elmondta, hogy: „A Parkinson egy progresszív betegség. Nem olyasmi, amit stabilizálni lehetne. A test több részére is kihat, és Ozzy esetében a lábait érintette leginkább.”

2025. július 30-án több ezren álltak sorfalat Birmingham utcáin Ozzy temetési menetének idején. Sharon, aki 43 éven át volt a felesége, gyermekeikkel – Kellyvel, Jackkel, Aimee-vel és Louis-szal – együtt könnyek között olvasta a rajongók által hátrahagyott üzeneteket és megemlékezéseket. Sharon nyakában egy láncon Ozzy karikagyűrűjét viselte

Mi Ozzy özvegyének első nyilatkozata?

Két hónappal férje halála után Sharon a közösségi médián keresztül üzent a rajongóknak. A korábbi X-Faktor zsűritag egy videót osztott meg, amelyen lányával, a 40 éves Kellyvel együtt látható, ahogy madarak társaságában töltenek időt egy mezőn. A felvétel mellé Sharon ezt írta: „Még mindig nehéz szavakat találnom arra, mennyire hálás vagyok a szeretetért és támogatásért, amit a közösségi médián keresztül mutattatok. A hozzászólásaitok, posztjaitok és megemlékezéseitek több vigaszt adtak, mint gondolnátok. Egy sem maradt észrevétlen, és valójában ezek segítettek átvészelni sok éjszakát.” Majd hozzátette:

Bár még mindig keresem a helyem, szerettem volna megosztani néhány csodálatos teremtményt, akikkel volt szerencsém egy délutánt eltölteni. Az ilyen madarakkal kialakított kapcsolat teljes egészében a bizalmon és a magabiztosságon alapul. Csak akkor ülnek rád, ha érzik, hogy biztonságos vagy számukra, és nem félsz tőlük.

Sharon így folytatta: „Ez a kötelék számomra nagyon is ismerős, és az élmény egyszerűen varázslatos volt.” Üzenete végén a rajongóknak szólt: „Szeretlek titeket, és mélységesen hálás vagyok azért a földöntúli szeretetért, amit továbbra is felém küldtök.”