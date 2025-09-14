Könnyekig megható: Sharon Osbourne először szólalt meg férje, Ozzy halála óta

Mindössze két hónapja hunyt el a Black Sabbath egykori frontembere. Sharon Osbourne pedig igyekszik megtalálni helyét a világban, férje nélkül.
Sharon Osbourne most először nyílt meg férje, Ozzy halálát követően. A „sötétség hercegeként” ismert heavy metal legenda, a Black Sabbath frontembere, 2024. július 22-én hunyt el, 76 éves korában, Parkinson-kór következtében. A betegség egy folyamatosan előrehaladó neurológiai állapot, amely a mozgást és az agyműködést is súlyosan érinti.
Sharon Osbourne idén februárban adott interjút a The Sun magazinnak, ahol elmondta, hogy: „A Parkinson egy progresszív betegség. Nem olyasmi, amit stabilizálni lehetne. A test több részére is kihat, és Ozzy esetében a lábait érintette leginkább.”
2025. július 30-án több ezren álltak sorfalat Birmingham utcáin Ozzy temetési menetének idején. Sharon, aki 43 éven át volt a felesége, gyermekeikkel – Kellyvel, Jackkel, Aimee-vel és Louis-szal – együtt könnyek között olvasta a rajongók által hátrahagyott üzeneteket és megemlékezéseket. Sharon nyakában egy láncon Ozzy karikagyűrűjét viselte
– olvasható a LADbible cikkében.
Két hónappal férje halála után Sharon a közösségi médián keresztül üzent a rajongóknak. A korábbi X-Faktor zsűritag egy videót osztott meg, amelyen lányával, a 40 éves Kellyvel együtt látható, ahogy madarak társaságában töltenek időt egy mezőn. A felvétel mellé Sharon ezt írta: „Még mindig nehéz szavakat találnom arra, mennyire hálás vagyok a szeretetért és támogatásért, amit a közösségi médián keresztül mutattatok. A hozzászólásaitok, posztjaitok és megemlékezéseitek több vigaszt adtak, mint gondolnátok. Egy sem maradt észrevétlen, és valójában ezek segítettek átvészelni sok éjszakát.” Majd hozzátette:
Bár még mindig keresem a helyem, szerettem volna megosztani néhány csodálatos teremtményt, akikkel volt szerencsém egy délutánt eltölteni. Az ilyen madarakkal kialakított kapcsolat teljes egészében a bizalmon és a magabiztosságon alapul. Csak akkor ülnek rád, ha érzik, hogy biztonságos vagy számukra, és nem félsz tőlük.
Sharon így folytatta: „Ez a kötelék számomra nagyon is ismerős, és az élmény egyszerűen varázslatos volt.” Üzenete végén a rajongóknak szólt: „Szeretlek titeket, és mélységesen hálás vagyok azért a földöntúli szeretetért, amit továbbra is felém küldtök.”
A rajongók is reagáltak a megható posztra. Egyikük így írt: „Imádunk téged, Sharon! Bár soha nem találkoztunk veled, Ozzy, te és a gyermekeitek által váltatok az életünk részévé az Osbourne család című műsorban. Mindannyian annyira viccesek, különlegesek és karizmatikusak voltatok, hogy minden epizódot élvezettel néztünk. Maradj erős!” Egy másik hozzászóló pedig ezt osztotta meg: „A feleségem nem ismerte Ozzyt, amíg el nem ment. Most meg az ő dalait énekli. Szerintem ez valami nagyszerű.”
