Orbán Viktor kijelentette: nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására!

Orbán Viktor országjárása Dunaújvárosban folytatódott. A kaposvári és az egri eseményen is teljesen megteltek a terek, és ez a szerdai rendezvényen sem volt másként.

A miniszterelnök most a Dózsa György téren mondott beszédéből idézett a közösségi oldalán. Ebben kitért arra, hogy holnap Brüsszelbe utazik, ahol nemet fog mondani Zelenszkij zsarolására

Indulás Brüsszelbe, ahol nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására! Ha nincs olaj, nincs pénz

- jelentette ki Orbán Viktor.