Orbán Viktor kijelentette: nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására!
A miniszterelnök nemsokára indul Brüsszelbe.
Orbán Viktor országjárása Dunaújvárosban folytatódott. A kaposvári és az egri eseményen is teljesen megteltek a terek, és ez a szerdai rendezvényen sem volt másként.
A miniszterelnök most a Dózsa György téren mondott beszédéből idézett a közösségi oldalán. Ebben kitért arra, hogy holnap Brüsszelbe utazik, ahol nemet fog mondani Zelenszkij zsarolására
Indulás Brüsszelbe, ahol nemet fogok mondani Zelenszkij zsarolására! Ha nincs olaj, nincs pénz
- jelentette ki Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre