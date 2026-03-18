33 év után derül ki az igazság? Kísérteties fotók kerültek elő az eltűnt kisfiúról
Egy titokzatos férfi azt állítja: ő lehet a 33 évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt kisfiú. Az édesanya élete legnehezebb hetei előtt áll, miközben a DNS-teszt eredményére vár. A hasonlóság több mint kísérteties.
Új reménysugár csillant fel a brit kriminológia egyik legfájdalmasabb ügyében. Ben Needham 1991. júliusában, mindössze 21 hónapos korában tűnt el a görögországi Kosz szigetén, miközben nagyszülei egy parasztházat újítottak fel. Azóta harminchárom év telt el, de az édesanya, Kerry sosem adta fel a reményt. Most egy tengerentúli üzenet forgatta fel újra az életét: egy nő kereste meg azzal, hogy a barátja kísértetiesen hasonlít az eltűnt Benről készült digitálisan öregített fantomképre.
A férfi, aki 1993-as örökbefogadásáról gyanítja, hogy illegális úton történt, beleegyezett a DNS-vizsgálatba, de a nyilvánosságtól elzárkózik.
Harminchárom év után hazatérhet Ben Needham?
Az édesanya érthető módon feszülten, de óvatosan kezeli a hírt. Az elmúlt évtizedekben már többször átélte a remény és a csalódás hullámvasútját, hiszen az Interpol és a brit rendőrség már két ásatást is végzett a kisfiú eltűnésének helyszínén, de soha nem találtak értékelhető nyomot.
Az egy újabb rejtélyes e-mail, de ezúttal minden nagyon hitelesnek tűnik. Ez a férfi valóban örökbefogadott gyerek volt. Nem fogok itt ülni és hiú ábrándokat kergetni, de a hasonlóságok mellett nem mehetek el szó nélkül
– nyilatkozta megtörten, de elszántan Kerry Needham.
Gyermekkereskedelmi botrány a háttérben?
Az ügy szálai az Amerikai Egyesült Államokba vezetnek, ahol a 80-as és 90-es években virágzott az illegális örökbefogadási hálózat. Magánügynökségek és dörzsölt ügyvédek gyakran játszották ki a törvényeket, és nem egyszer lopott gyerekeket közvetítettek gyanútlan vagy éppen bűnrészes amerikai szülőknek.
Az utóbbi időben egyre több furcsa szál vezet az USA-ba. A férfi beleegyezett a mintavételbe, de kerüli a felhajtást
– tette hozzá az anya, aki szerint az Interpolon keresztül intézett DNS-teszt folyamata hetekig is eltarthat.
Feszült várakozás
Kerry hangsúlyozta: bárki is legyen a titokzatos férfi, az ő védelme és nyugalma az elsődleges.
Sokszor jártunk már ezen az úton. Ez egy szorongással teli időszak, az ember tiszta ideg a várakozástól. Sajnálom ezt a férfit is, hiszen neki ez az egész teljesen új, biztosan retteg
– olvashatjuk az anya záró szavai a brit Mirrorban.
Most a világ szeme az Interpol laboratóriumán van. Ha a teszt pozitív, az az évszázad egyik legnagyobb visszatérése lehet, ha viszont negatív, Ben Needham aktája továbbra is nyitva marad a világ egyik legrejtélyesebb eltűnési ügyeként.
