33 év után derül ki az igazság? Kísérteties fotók kerültek elő az eltűnt kisfiúról

Új reménysugár csillant fel a brit kriminológia egyik legfájdalmasabb ügyében. Ben Needham 1991. júliusában, mindössze 21 hónapos korában tűnt el a görögországi Kosz szigetén, miközben nagyszülei egy parasztházat újítottak fel. Azóta harminchárom év telt el, de az édesanya, Kerry sosem adta fel a reményt. Most egy tengerentúli üzenet forgatta fel újra az életét: egy nő kereste meg azzal, hogy a barátja kísértetiesen hasonlít az eltűnt Benről készült digitálisan öregített fantomképre.

Az édesanya 33 éve várja haza kisfiát, a Kosz szigetén nyomtalanul eltűnt Ben Needhamet Fotó: Unsplash.com

A férfi, aki 1993-as örökbefogadásáról gyanítja, hogy illegális úton történt, beleegyezett a DNS-vizsgálatba, de a nyilvánosságtól elzárkózik.

Harminchárom év után hazatérhet Ben Needham?

Az édesanya érthető módon feszülten, de óvatosan kezeli a hírt. Az elmúlt évtizedekben már többször átélte a remény és a csalódás hullámvasútját, hiszen az Interpol és a brit rendőrség már két ásatást is végzett a kisfiú eltűnésének helyszínén, de soha nem találtak értékelhető nyomot.

Az egy újabb rejtélyes e-mail, de ezúttal minden nagyon hitelesnek tűnik. Ez a férfi valóban örökbefogadott gyerek volt. Nem fogok itt ülni és hiú ábrándokat kergetni, de a hasonlóságok mellett nem mehetek el szó nélkül

– nyilatkozta megtörten, de elszántan Kerry Needham.

Gyermekkereskedelmi botrány a háttérben?

Az ügy szálai az Amerikai Egyesült Államokba vezetnek, ahol a 80-as és 90-es években virágzott az illegális örökbefogadási hálózat. Magánügynökségek és dörzsölt ügyvédek gyakran játszották ki a törvényeket, és nem egyszer lopott gyerekeket közvetítettek gyanútlan vagy éppen bűnrészes amerikai szülőknek.

Az utóbbi időben egyre több furcsa szál vezet az USA-ba. A férfi beleegyezett a mintavételbe, de kerüli a felhajtást

– tette hozzá az anya, aki szerint az Interpolon keresztül intézett DNS-teszt folyamata hetekig is eltarthat.

Feszült várakozás

Kerry hangsúlyozta: bárki is legyen a titokzatos férfi, az ő védelme és nyugalma az elsődleges.

Sokszor jártunk már ezen az úton. Ez egy szorongással teli időszak, az ember tiszta ideg a várakozástól. Sajnálom ezt a férfit is, hiszen neki ez az egész teljesen új, biztosan retteg

– olvashatjuk az anya záró szavai a brit Mirrorban.