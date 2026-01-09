RETRO RÁDIÓ

Megtörte a csendet Ozzy Osbourne fia: először szólalt meg édesapja elvesztése óta

Jack Osbourne, Ozzy Osbourne fia nemrég megdöbbentő vallomást tett. Ozzy Osbourne álmában üzent neki.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.09. 16:00
ozzy osbourne álom jack osbourne billy morrison túlvilág

Már több, mint fél év telt el azóta, hogy Ozzy Osbourne már nincs köztünk. A Sötétség hercegének tragédiája megtörte a családját, de végig egymást támogatták a nehéz időkben. Most az énekes fia, Jack Osbourne arról beszélt egy interjúban, hogy végre vigaszt találtak a gyászban, miután az elhunyt legenda üzenetet küldött nekik a mennyországból.

Ozzy Osbourne üzentet küldött a túlvilágról
Ozzy Osbourne üzentet küldött a túlvilágról Fotó: Scott Dudelson / Getty Images

Ozzy Osbourne békére lelt a túlvilágon

Jack Osbourne és a család egyik közeli barátjuk, Billy Morrison is üzenetet kapott a Sötétség hercegétől. Megosztották, hogy álmukban képesek voltak beszélgetni az elhunyt zenésszel, aki megerősítette, hogy békére lelt.

„Álmomban azt mondta apa: „hagyd abba a sírást! Ki nem állhatta, ha valaki gyászolt. Nevetve mondta ezt nekem. Később megjelent a feleségem és a lányom álmaiban is” - idézte Jack szavait a Mirror.

Billy Morrison megerősítette, hogy ő is hasonló dolgokat tapasztalt az álmaiban - írja a Life.hu.

„Jack nem te vagy az egyetlen, akivel ez megtörtént! Nálam is járt. Ez egy nagyszerű jel. Én is láttam őt! Jól van és boldog. Jegyezd meg Jack! Apukád jól van és már nem fáj semmi neki!” 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu