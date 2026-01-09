Megtörte a csendet Ozzy Osbourne fia: először szólalt meg édesapja elvesztése óta

Már több, mint fél év telt el azóta, hogy Ozzy Osbourne már nincs köztünk. A Sötétség hercegének tragédiája megtörte a családját, de végig egymást támogatták a nehéz időkben. Most az énekes fia, Jack Osbourne arról beszélt egy interjúban, hogy végre vigaszt találtak a gyászban, miután az elhunyt legenda üzenetet küldött nekik a mennyországból.

Ozzy Osbourne üzentet küldött a túlvilágról Fotó: Scott Dudelson / Getty Images

Ozzy Osbourne békére lelt a túlvilágon

Jack Osbourne és a család egyik közeli barátjuk, Billy Morrison is üzenetet kapott a Sötétség hercegétől. Megosztották, hogy álmukban képesek voltak beszélgetni az elhunyt zenésszel, aki megerősítette, hogy békére lelt.

„Álmomban azt mondta apa: „hagyd abba a sírást! Ki nem állhatta, ha valaki gyászolt. Nevetve mondta ezt nekem. Később megjelent a feleségem és a lányom álmaiban is” - idézte Jack szavait a Mirror.

Billy Morrison megerősítette, hogy ő is hasonló dolgokat tapasztalt az álmaiban - írja a Life.hu.

„Jack nem te vagy az egyetlen, akivel ez megtörtént! Nálam is járt. Ez egy nagyszerű jel. Én is láttam őt! Jól van és boldog. Jegyezd meg Jack! Apukád jól van és már nem fáj semmi neki!”