Sydney van den Bosch családjával összepakolt és elhagyta az országot
Bőröndökkel felpakolva jelentkezett be közösségi oldalán az egykori Szerencselány. Sydney van den Bosch posztjában azt is elárulta, miért döntöttek úgy, hogy elhagyják az országot.
Négy hónapja édesanyaként ragyog a TV2 Szerencsekerék háziasszonya. Sydney van den Bosch imád utazni, ezért férjével elhatározták, gyermeküket is minél hamarabb hozzászoktatják az utazásokhoz. Először csak belföldön keltek útra, de a sztáranyuka most boldogan jelentette be, túl vannak kislányukkal az első repülésen is.
- Sydney van den Bosch tavaly novemberben adott életet első gyermekének
- A TV2 Szerencselánya és férje szenvedélyes utazók, ehhez szoktatják kislányukat is
- A kis Lia Elysee túl van első repülésén
Sydney van den Bosch kislánya most először repült
Élete legszebb időszakát éli jelenleg a TV2 korábbi Szerencselánya. Sydney van den Bosch férje, Kaszás Benjámin oldalán talált rá újra a boldogságra válása után, majd közel egy éve, A Nagy Duett színpadán osztotta meg a hírt, hogy úton van első közös gyermekük is. A kislányuk – aki a Kaszás-van den Bosch Lia Elysee nevet kapta – tavaly novemberben jött a világra. Mostanra már talán csak egy dologra vágyik úgy igazán az egykori szépségkirálynő: hogy végre beköltözhessenek az álomotthonukba, aminek a felújítása egyelőre még folyamatban van, rengeteg gondjuk akadt ugyanis a kivitelezőkkel. Így addig is, míg végre beköltözhetnek első közös családi házukba, amikor csak tehetik, útra kelnek. Sydney és férje is szenvedélyes utazó és azok közé a szülők közé tartozik, aki kisbabával is simán bevállal akár egy hosszabb utat is. Eddig ugyan csak belföldön utaztak, így szoktatták Lia Elysee-t ahhoz, hogy később majd akár egy hosszabb utat is bírjon. Most pedig újabb mérföldkőhöz értek, ugyanis a gyönyörű kislány túl van élete első repülésén, amit anyukája szerint nagyon jól viselt.
Bemelegítettünk 1-2 belföldi úttal, 1 hosszabb autós utazással és most repülőre pattanunk… Vagyis pattantunk, mert már itt is vagyunk… Aki szemfüles és továbblapoz, Elysee szettjei után láthatja azt is, hogy hol landoltunk
– írta Instagram-oldalán a boldog édesanya, aki lapozós posztjában – amit itt tudsz megnézni – több fotót is megosztott utazásukról és azt is bevallotta, hogy ő túlságosan is a „biztonságos anyukák” táborát erősíti, így a férje kicsit kiakadt a rengeteg bőröndön, amik mellé pluszban 1 sport táska, 1 pelenkázó táska, 1 hátizsák, 1 pihenőszék és egy óriás babakocsi is szükséges volt – természetesen babahordozóval.
