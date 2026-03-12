Sydney van den Bosch családjával összepakolt és elhagyta az országot

Négy hónapja édesanyaként ragyog a TV2 Szerencsekerék háziasszonya. Sydney van den Bosch imád utazni, ezért férjével elhatározták, gyermeküket is minél hamarabb hozzászoktatják az utazásokhoz. Először csak belföldön keltek útra, de a sztáranyuka most boldogan jelentette be, túl vannak kislányukkal az első repülésen is.

Sydney van den Bosch elvált, de nemsokára újra rátalált a boldogság Kaszás Benjamin személyében (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch tavaly novemberben adott életet első gyermekének

A kis Lia Elysee túl van első repülésén



Sydney van den Bosch kislánya most először repült

Élete legszebb időszakát éli jelenleg a TV2 korábbi Szerencselánya. Sydney van den Bosch férje, Kaszás Benjámin oldalán talált rá újra a boldogságra válása után, majd közel egy éve, A Nagy Duett színpadán osztotta meg a hírt, hogy úton van első közös gyermekük is. A kislányuk – aki a Kaszás-van den Bosch Lia Elysee nevet kapta – tavaly novemberben jött a világra. Mostanra már talán csak egy dologra vágyik úgy igazán az egykori szépségkirálynő: hogy végre beköltözhessenek az álomotthonukba, aminek a felújítása egyelőre még folyamatban van, rengeteg gondjuk akadt ugyanis a kivitelezőkkel. Így addig is, míg végre beköltözhetnek első közös családi házukba, amikor csak tehetik, útra kelnek. Sydney és férje is szenvedélyes utazó és azok közé a szülők közé tartozik, aki kisbabával is simán bevállal akár egy hosszabb utat is. Eddig ugyan csak belföldön utaztak, így szoktatták Lia Elysee-t ahhoz, hogy később majd akár egy hosszabb utat is bírjon. Most pedig újabb mérföldkőhöz értek, ugyanis a gyönyörű kislány túl van élete első repülésén, amit anyukája szerint nagyon jól viselt.

Bemelegítettünk 1-2 belföldi úttal, 1 hosszabb autós utazással és most repülőre pattanunk… Vagyis pattantunk, mert már itt is vagyunk… Aki szemfüles és továbblapoz, Elysee szettjei után láthatja azt is, hogy hol landoltunk

– írta Instagram-oldalán a boldog édesanya, aki lapozós posztjában – amit itt tudsz megnézni – több fotót is megosztott utazásukról és azt is bevallotta, hogy ő túlságosan is a „biztonságos anyukák” táborát erősíti, így a férje kicsit kiakadt a rengeteg bőröndön, amik mellé pluszban 1 sport táska, 1 pelenkázó táska, 1 hátizsák, 1 pihenőszék és egy óriás babakocsi is szükséges volt – természetesen babahordozóval.



