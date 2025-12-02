Hiába a mindent belengő babaillat, Sydney van den Bosch váratlan gonddal szembesült

Sydney van den Bosch 2025-ös éve kétségtelenül, mindent felülmúlóan emlékezetes lesz. Ennek legfőbb oka természetesen kislánya, Lia Elysee érkezése. Hiába azonban a babaillat, a mindent elöntő szeretet és boldogság, a 29 éves modellnek bizony néhány gondterheltebb napja is akadt. Ennek oka pedig nem más, minthogy családi házuk építése közben immáron hónapok óta újabb és újabb nehézségekbe ütköznek. Most épp ott kezdett el ázni leendő otthonuk, ahol nem is gondolták volna.

Sydney van den Boschék álomotthonában újabb probléma merült fel. Fotó: Kliszek Antal

Újabb váratlan gonddal szembesültek álomotthonuknál Sydney van den Boschék

Az egykori Szerencselány legújabb Instagram-posztjában árulta el, egy bizonyos ponton már ott tartottak, mindent is elengednek a házzal kapcsolatban:

Novembertől ezzel a képpel búcsúzom, mert a lakásunk 4 falán kívül még mindig a házunk 4 fala között töltöm/töltjük a legtöbb időt

- kezdte irományát azzal indokolva, miért építkezési anyagokon ülve pózolt fotóján:

7 napja az idei első hópelyhek bámulása közben konstatáltuk, hogy újra beázik a hálószobánk. Másnap megérkezett az eső és elkezdett ázni a gyerekszoba egy olyan pontja ami eddig sosem. MAJDNEM elengedtünk MINDENT, de a nap végén mindig megbeszéljük, hogy ha egyszer kész lesz, csodás lesz, és szinte minden a mi kezünk munkája lett. Nyilván nem így terveztük, de így lesz a legjobb

- zárta gondolatait a szépséges édesanya.

