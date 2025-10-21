RETRO RÁDIÓ

Felháborító! Cserben hagyták a várandós Sydney van den Bosch-t

A TV2 szerencselánya mindenórás, bármikor beindulhat nála a szülés és kezébe veheti végre kislányát. Ha ez az izgalom nem lenne elegendő a kismamának, Sydney van den Bosch újabb és újabb kihívásokkal találja szemben magát a házfelújítás során.

Megosztás
Szerző: Barby
Létrehozva: 2025.10.21. 19:40
Sydney van den Bosch várandós cserbenhagyás

A gyönyörű kismama várandóssága nem csak a benne növekvő baba miatt izgalmas. Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjamin ugyanis a babavárás örömére elhatározták, hogy megkeresik első családi fészküket, amit majd szépen felújítanak. Arra egyikőjük sem számított, hogy a felújítás során számtalan akadályba ütköznek és végül nem is felújítás, hanem inkább házépítés lesz a munkálatokból…

Sydney van den Bosch
Sydney van den Bosch férje igyekszik megnyugtatni a kismamát, minden rendben lesz a felújítással (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch és férje házában nagy bajt találtak

A mindenórás kismama és szerelme álmukban sem gondolta, hogy létezhet ekkora csúszás a házfelújításukban. Sydney van den Bosch és férje az eredeti tervek szerint kislányukkal a kórházból már a frissen elkészült, gyönyörű családi házukba vitték volna haza, de ez a terv már rég köddé vált. Egymás után jöttek az újabb és újabb akadályok, cserben hagyták őket a munkások, sőt az egyik generálos brigád életveszélyes munkát hagyott maga után. 

Amikor sikerül kifognunk egy olyan generálos céget, ahol a gipszkartonos életveszélyes munkát adott át adott át számunkra és bonthattuk vissza és építhettük újra

írta Insta sztoriban az egyik képhez Sydney. 

Az elkeseredett modell jelenleg azt is elúszni látja, hogy a karácsonyt már az elkészült házban tölthetik, annyi akadályba ütköznek folyamatosan. A TV2 szerencselánya állítja, az elmúlt egy évüket, ami a házvásárlás, felújítás jegyében telt, a pozitivitás, a naivitás és a lelkesedés jellemzi. Most már bánja, hogy anno nem kértek fel egy szakértőt, aki jobban fel tudta volna mérni a helyzetüket és nem bonyolódtak volna bele ilyen mértékű galibákba. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu