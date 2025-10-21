Felháborító! Cserben hagyták a várandós Sydney van den Bosch-t

A gyönyörű kismama várandóssága nem csak a benne növekvő baba miatt izgalmas. Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjamin ugyanis a babavárás örömére elhatározták, hogy megkeresik első családi fészküket, amit majd szépen felújítanak. Arra egyikőjük sem számított, hogy a felújítás során számtalan akadályba ütköznek és végül nem is felújítás, hanem inkább házépítés lesz a munkálatokból…

Sydney van den Bosch férje igyekszik megnyugtatni a kismamát, minden rendben lesz a felújítással (Fotó: Kliszek Antal)

Sydney van den Bosch és férje házában nagy bajt találtak

A mindenórás kismama és szerelme álmukban sem gondolta, hogy létezhet ekkora csúszás a házfelújításukban. Sydney van den Bosch és férje az eredeti tervek szerint kislányukkal a kórházból már a frissen elkészült, gyönyörű családi házukba vitték volna haza, de ez a terv már rég köddé vált. Egymás után jöttek az újabb és újabb akadályok, cserben hagyták őket a munkások, sőt az egyik generálos brigád életveszélyes munkát hagyott maga után.

Amikor sikerül kifognunk egy olyan generálos céget, ahol a gipszkartonos életveszélyes munkát adott át adott át számunkra és bonthattuk vissza és építhettük újra

– írta Insta sztoriban az egyik képhez Sydney.

Az elkeseredett modell jelenleg azt is elúszni látja, hogy a karácsonyt már az elkészült házban tölthetik, annyi akadályba ütköznek folyamatosan. A TV2 szerencselánya állítja, az elmúlt egy évüket, ami a házvásárlás, felújítás jegyében telt, a pozitivitás, a naivitás és a lelkesedés jellemzi. Most már bánja, hogy anno nem kértek fel egy szakértőt, aki jobban fel tudta volna mérni a helyzetüket és nem bonyolódtak volna bele ilyen mértékű galibákba.