A várandós Sydney van den Bosch nem titkolja: most már biztos, hogy nem jön össze

Sydney van den Bosch élete nem zajlik éppen eseménytelenül. Mindamellett, hogy a férjével, Kaszás Benjáminnal már tűkön ülve várják első közös gyermekük, egy kislány érkezését, az otthonuk felújításába is belevágtak, amely mostanra inkább építkezéssé nőtte ki magát. A Szerencselány a minap azzal kapcsolatban tartott egy összegzést a közösségi oldalán, hogy áll jelenleg az életük, ennyi teendő közepette.

Sydney van de Bosch megmutatta, hogy áll most az életük / Fotó: TV2

Nagy beszámolóval jelentkezett Sydney van den Bosch

Szeptemberi pillanataink… Építkezünk, fészket rakunk… Erről szól most az életünk

- kezdte az Instagram-posztját Sydney, majd hozzátette, ideális esetben ez a két időszak egymást követi, ők azonban egyszerre "fizettek be arra", ami két nagy állomása az életüknek. Mint mondta, próbálnak minden pillanatot megélni, megörökíteni és biztos abban, hogy majd ha később visszatekintenek, az idő megszépíti a mostani fejfájásaikat, ám a tény, hogy elmúlt szeptember 1-je, és ők még mindig nem költözhettek be, nem is fognak tudni, még tény marad.

Elfogadtuk, elkezdtünk berendezkedni a legtöbb lépcsővel és legkevesebb (0) lifttel rendelkező lakásunkba. Hosszabban mesélek majd erről, most viszont arra koncentrálok, hogy tényleg minden rossz után jön valami jó

- tette hozzá az egykori szépségkirálynő, aki képekkel illusztrálva sorolta fel, mi minden történt velük az elmúlt időszakban. A fotókon a kutyusaik mellett megmutatta azt is, hogy fest jelenleg a konyhájuk, a beszerző körút eredményét, melynek során többek közt a babaruhákat is megvásárolták a születendő gyermeküknek, a pillanatot, amikor kezükbe vették a házuk sorsát, és persze a családtagokat, barátokat, akiknek nagyon hálásak, amiért jöttek nekik segíteni.

Az utolsó pedig az utolsó pillanatos kismama fotózásom, amit ne hagyjatok ki ha várandósak vagytok

- zárta a posztját egy jótanáccsal Sydney.

