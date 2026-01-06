Orosz Barbara: „Megtanultam magamra figyelni”

Új műsorral rukkolt elő Orosz Barbara. Együtt főz vendégeivel, és közben az élet dolgairól faggatja őket. Mindezek mellett magára is jobban figyel.

Orosz Barbara műsora pár hét alatt jó nézettséget ért el

Orosz Barbara tudta, mi lesz az ő útja

„Nagyon korán megfogalmazódott bennem, hogy úgy szeretnék tévézni, ahogyan azt a fejemben látom, a lelkemben érzem” – emlékszik vissza Barbi. „Tudtam, hogy milyen formában akarom közölni a gondolataimat, és tudtam, hogy kikkel szeretném ezt megcsinálni. Egy női magazinnal indultam, de azt nem éreztem a magaménak. Unatkoztam benne, és ennek hangot is adtam. Vízvárdi Bence volt a kreatív igazgató, és azt mondta, hogy rendben, akkor mondjam el, hogy szerintem milyen lenne ma egy jó női magazin műsor, és én már a kérdésért is nagyon hálás voltam neki. Másnapra meg kellett írnom a szinopszist, és akkor sem ijedtem meg, amikor kiderült, akkor lesz műsor, ha vállalom a produceri teendőket is, vagyis megszerzem az ehhez szükséges pénzt.”

Orosz Barbara férje anyagi támogatása nélkül is megáll a saját lábán

Orosz Barbi: „Az elmúlt évben minden az újratervezésről szólt”

A Tűsarok indulása óta eltelt tizenöt év, és a munka frontján nagyon sok minden történt Barbarával. A műsor egybeforrt a nevével, hiszen jó volt az ötlet, amit most egy újabb követ. Barbara ebben egy másik oldalát is megmutatja: kiderül, hogy egyáltalán nem áll távol tőle a konyha világa. A műsorvezető, aki évek óta távkapcsolatban él férjével, megtanulta egyedül leküzdeni az akadályokat.

„Az elmúlt évben minden az újratervezésről szólt, és arról, hogy megtanuljak lelassulni. Nem kerestem a lehetőségeket, de azok így is megtaláltak. Ami viszont új volt, az az, hogy megtanultam pihenni, magamra figyelni, és nem fejjel rohanni a falnak. A családom sokszor aggódott értem, mert szerintük túlhajtottam magam, én viszont csakis a végeredményre koncentráltam. Ez nem csoda, hiszen amíg producerként dolgoztam, nagyon sok ember fizetése rajtam múlt, így egyáltalán nem volt mindegy, hogy milyen minőséget adok ki a kezemből. Az új műsor az Ízek, sztorik, tesco…, amiben ismert vendégekkel főzünk egyszerű, otthon is elkészíthető ételeket. Közben hétköznapi történeteket, személyes sztorikat és bevált konyhai tippeket is megosztunk a nézőkkel.”