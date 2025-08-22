Sydney van den Bosch: „Úton vagyunk, hogy anya és apa legyünk”

Meghitt fotót osztott meg Instagram-oldalán a gyönyörű kismama.
Az egykori szépségkirálynő, Sydney van den Bosch minden egyes képén sugárzik a boldogságtól, hiszen férjével Kaszás Benjáminnal első gyereküket várják. Sydney A Nagy Duett színpadán jelentette be a nagy hírt, miután duettpartnerével Pető Brúnóval kiesett a műsorból.
A gyönyörű műsorvezető most ismét egy meghitt pillanatot osztott meg a követőivel. A képen párjával, Kaszás Benjáminnal mind a ketten fehér ruhában állnak, ragyogó mosollyal az arcukon és tekintetük mélyen egymásba fonódik.
Instagram-bejegyzésében csupán ennyit írt Sydney: „Úton vagyunk, hogy anya és apa legyünk.”
A gyönyörű kismama sugárzik az örömtől a fotón, miközben követőivel örömmel osztja meg a várandósság minden pillanatát.
Sydney van den Bosch Instagram-bejegyzését IDE kattintva lehet megtekinteni!
