RETRO RÁDIÓ

Sydney van den Bosch: „Úton vagyunk, hogy anya és apa legyünk”

Meghitt fotót osztott meg Instagram-oldalán a gyönyörű kismama.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.22. 18:00
Sydney van den Bosch várandósság Kaszás Benjámin Instagram

Az egykori szépségkirálynő, Sydney van den Bosch minden egyes képén sugárzik a boldogságtól, hiszen férjével Kaszás Benjáminnal első gyereküket várják. Sydney A Nagy Duett színpadán jelentette be a nagy hírt, miután duettpartnerével Pető Brúnóval kiesett a műsorból.

Sydney van den Bosch meghitt fotót osztott meg
Sydney van den Bosch meghitt fotót osztott meg Fotó: TV2

Úton vannak a szülői örömök felé

A gyönyörű műsorvezető most ismét egy meghitt pillanatot osztott meg a követőivel. A képen párjával, Kaszás Benjáminnal mind a ketten fehér ruhában állnak, ragyogó mosollyal az arcukon és tekintetük mélyen egymásba fonódik.

Instagram-bejegyzésében csupán ennyit írt Sydney „Úton vagyunk, hogy anya és apa legyünk.”

A gyönyörű kismama sugárzik az örömtől a fotón, miközben követőivel örömmel osztja meg a várandósság minden pillanatát.

Sydney van den Bosch Instagram-bejegyzését IDE kattintva lehet megtekinteni!

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu