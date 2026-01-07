Óriási a botrány: bikinis fotók kerültek ki Katalin hercegnéről, a mesterséges intelligencia áldozatává vált

Katalin hercegné is a mesterséges intelligencia áldozatává vált. A brit trónörökös feleségéről ugyanis az interneten "levetkőztetett" fotók jelentek meg más nőkkel egyetemben. Mindezek ráadásul az X-re (korábbi Twitterre) kerültek fel, ami miatt most a közösségi média oldal vizsgálattal néz szembe. Mindezt azok után, hogy az is kiderült, hogy a bikinis fotókat a hercegné az Elon Musk alá tartozó Grok nevű mesterséges intelligencia chatbottal hozták létre.

A mesterséges intelligencia áldozatává vált Katalin hercegné. Fotó: Getty Images

A vizsgálat jelenlegi tényállása szerint a hercegné csak egy azon több ezer nőből, akiknek valódi fényképeit a beleegyezésük nélkül módosították, hogy úgy tűnjön, mintha fürdőruhát viselnének, vagy szexualizált helyzetekbe helyezték volna őket. Az Ofcom ezért a történtek miatt sürgős kapcsolatfelvételt kezdeményezett a platformmal komoly aggályok miatt. Közölték, ennek érdekében felvették a kapcsolatot az X-szel és az xAI-jal is, hogy megértsék, milyen lépéseket tettek a probléma kezelésére.

A szabályozó hatóság szóvivője így nyilatkozott:

Az illegális online károk elleni fellépés és a gyermekek védelme továbbra is sürgős prioritás az Ofcom számára. Tudomásunk van a Grok X-en elérhető egyik funkciójával kapcsolatban felmerült súlyos aggályokról, amely emberekről készült levetkőztetett képeket, valamint gyermekekről szexualizált képeket állít elő.

Habár a Kensington-palota a jelenlegi esetről még nem adott ki semmilyen közleményt, nem lenne meglepő, ha a királyi család ismét perre menne azok után, hogy nemrég a Paris Match nevű napilap ellen mentek bíróságra azok után, hogy a lap magánjellegű fotókat közölt a walesi hercegi pár üdüléséről az Alpokban - írja a Mirror.