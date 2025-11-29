RETRO RÁDIÓ

„Minél hidegebb, annál jobb” - merész kijelentést tett Katalin hercegné

Nem fogod elhinni, miben lelte nagy szenvedélyét a walesi hercegné. Katalin hercegné furcsa hobbija még Vilmos herceget is elborzasztja.

2025.11.29.
Vilmos herceg sokáig furcsának, és elég őrültnek gondolta felesége egyik extrém hobbiját, amiről maga Katalin hercegné is lelkesen mesélt a The Good, The Bad and The Rugby podcastban. 

Katalin hercegné nem retten el a szélsőséges helyzetektől sem / Fotó: Getty Images

Katalin hercegné szeret a dolgok mélyébe merülni

A walesi hercegné a beszélgetés során elárulta, hogy egyik nagy szenvedélye a szabadtéri hidegvízi úszás, sőt kijelentette, hogy még sötétben és esőben is imád a hideg vízbe ugrani.

Minél hidegebb, annál jobb

- vallja a szépséges hercegné.

Úgy tűnik azonban, hogy Katalin meggyőzte férjét a hobbi előnyeiről, mivel egy nemrégiben tett királyi látogatás során Vilmos büszkén közölte, hogy most már ő is űzi ezt a tevékenységet. A múlt héten walesi hercegnek volt alkalma Skóciában kipróbálni a szabadtéri hidegvízi úszást. A Colwyn Bay-i tengerparton sétálva a helyi hidegvízi úszócsoport tagjaival találkozott.

Utána fantasztikusan érzed magad. Imádom, sokat kiabálok és sikítok, amikor belemászom

- árulta el Vilmos herceg.

A hidegvízi úszás számos mentális egészségügyi előnyhöz köthető, emellett fizikailag is jótékony hatású. A hercegné kétségtelenül szereti a vizet, hiszen 2015-ben kiderült, hogy minősített búvár is. A Kensington-palota megerősítette, hogy megszerezte a PADI Advanced Open Water Diver minősítést, amely lehetővé teszi számára a 30 méter mélységig történő merülést - írja a Mirror.

Ugyanakkor nemcsak Katalinnak, hanem Vilmosnak is van egy hobbija, amitől a feleségében félelmet kelt, az a motorozás, ami miatt fél, nehogy a gyerekei is kedvet kapjanak hozzá. Ám Vilmos ezzel kapcsolatban így nyilatkozott;

Háromgyerekes apa vagyok. Enyhítenem kell a dolgokon. Hiányoznak a nagy utazások, számomra a motorozás mindig arról szólt, hogy mindenki mással együtt lehessek

 

