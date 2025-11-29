„Minél hidegebb, annál jobb” - merész kijelentést tett Katalin hercegné

Vilmos herceg sokáig furcsának, és elég őrültnek gondolta felesége egyik extrém hobbiját, amiről maga Katalin hercegné is lelkesen mesélt a The Good, The Bad and The Rugby podcastban.

Katalin hercegné nem retten el a szélsőséges helyzetektől sem / Fotó: Getty Images

Katalin hercegné szeret a dolgok mélyébe merülni

A walesi hercegné a beszélgetés során elárulta, hogy egyik nagy szenvedélye a szabadtéri hidegvízi úszás, sőt kijelentette, hogy még sötétben és esőben is imád a hideg vízbe ugrani.

Minél hidegebb, annál jobb

- vallja a szépséges hercegné.

Úgy tűnik azonban, hogy Katalin meggyőzte férjét a hobbi előnyeiről, mivel egy nemrégiben tett királyi látogatás során Vilmos büszkén közölte, hogy most már ő is űzi ezt a tevékenységet. A múlt héten walesi hercegnek volt alkalma Skóciában kipróbálni a szabadtéri hidegvízi úszást. A Colwyn Bay-i tengerparton sétálva a helyi hidegvízi úszócsoport tagjaival találkozott.

Utána fantasztikusan érzed magad. Imádom, sokat kiabálok és sikítok, amikor belemászom

- árulta el Vilmos herceg.

A hidegvízi úszás számos mentális egészségügyi előnyhöz köthető, emellett fizikailag is jótékony hatású. A hercegné kétségtelenül szereti a vizet, hiszen 2015-ben kiderült, hogy minősített búvár is. A Kensington-palota megerősítette, hogy megszerezte a PADI Advanced Open Water Diver minősítést, amely lehetővé teszi számára a 30 méter mélységig történő merülést - írja a Mirror.

Ugyanakkor nemcsak Katalinnak, hanem Vilmosnak is van egy hobbija, amitől a feleségében félelmet kelt, az a motorozás, ami miatt fél, nehogy a gyerekei is kedvet kapjanak hozzá. Ám Vilmos ezzel kapcsolatban így nyilatkozott;