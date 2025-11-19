RETRO RÁDIÓ

Felfedték Katalin hercegné titkos tervét Harry herceggel kapcsolatban

Katalin keményen odaszólt. Szerinte Harry hercegnek bizonyítania kell, hogy nincs a feleségéhez van odanőve.

2025.11.19.
Katalin hercegné igyekszik előmozdítani, hogy Harry herceg és Vilmos herceg között újra elinduljon valamiféle közeledés. A beszámolók szerint arra biztatja sógorát, hogy következő britországi útjára Meghan Markle nélkül érkezzen, mert szerinte csak így tudná bizonyítani Vilmos felé, hogy képes önállóan dönteni. Egy forrás úgy fogalmaz: ,,Katalin mindig próbált egy nyitott hidat fenntartani, de Vilmosnál egyszerűen nincs mozdulás” - írja az Express.

A testvérpár már hónapok óta nem találkozott. Harry szeptemberben ugyan látta édesapját, III. Károly királyt, amikor a WellChild-díjátadóra érkezett, de bátyjával nem futott össze. Katalin szerint Harrynek most bizonyítania kell, hogy a saját maga ura, ezért azt tanácsolta neki, hogy a következő útján jöjjön vissza egyedül, bizonyítva, hogy nem a feleségéhez van odanőve. A forrás arról is beszél, hogy szerinte ez az egyetlen módja annak, hogy Harry visszaépítse a hírnevét Vilmos szemében.

Katalin hangsúlyozza, hogy nem akar beleszólni Harry házasságába, de szeretné, ha a hercegnek és gyermekeinek továbbra is helyük lenne a királyi családban. A háttérben továbbra is súlyos feszültség húzódik: Harry és Meghan 2020 óta Kaliforniában élnek, és azóta több alkalommal is nyíltan bírálták a királyi intézményt, ami mély sebeket hagyott.

Harry hercegnek honvágya van

A családi konfliktus mellett megjelenik Harry honvágya is. Egy, a Remembrance Day előtt megjelent írásában úgy fogalmazott: 

Britannia az az ország, amelyet szolgáltam és amelyért harcoltam. Lehet, hogy most az Egyesült Államokban élek, de ez nem változik meg

Egy másik bekezdésben arról ír, hogy „a klubház, a pub, a lelátó – bármilyen nevetségesen is hangzik, ezek azok a dolgok, amelyek brit emberré tesznek minket. Nem kérek bocsánatot érte. Szeretem.”

A megszólalók szerint Katalin még most is igyekszik fenntartani a lehetőséget valamiféle megbékélésre, miközben Vilmos haragja és bizalmatlansága továbbra is mély. Harry ezzel párhuzamosan egyre inkább kettős helyzetben találja magát: élvezi az amerikai életét, de erősen kötődik a brit gyökereihez, és ezt először fogalmazta meg ilyen nyíltan.

 

