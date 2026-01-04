Szandi nem kertelt: „Azokat a kapcsolatokat, amik nem építenek vagy elvesznek belőlem, egyszerűen leépítem”

Szandi népszerűsége hosszú évek óta töretlen. Az énekesnő hatalmas lelkesedéssel vág bele minden feladatba, amit elvállal. A legtöbben csak a színpadi arcát látják: a csillogást, a mosolyt, a ragyogást, Szandi szerint pedig mindez egy egyszerű, de fontos forrásból fakad.

Szandi Sztárban sztáros produkcióit és sugárzó pozitivitását csodálták a nézők (Fotó: Máté Krisztián)

Szandi elárulta a titkát

Sokan kíváncsiak, mi lehet Szandi titkos erőforrása, amiből merít az énekesnő.

A családom adja az erőt. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen családom lehet, mindennek ez a titka

– árulta el. Szandi párja, Csabi és az ő családja is rengeteget segítettek az énekesnő fejlődésében. Ebből rögtön világos, hogy számára a stabilitás nem csupán háttérzaj, hanem életfeltétel. Ez az a béke, amelyből minden napja indul, és amely nélkül nem tudna ilyen tiszta jelenléttel létezni sem a mindennapokban, sem a karrierjében.

Az idő múlása pedig egyre csak erősíti ezt a felismerést. „Az ember a kor előrehaladtával jó esetben bölcsül. Sok mindent másképp lát. Úgy érzem, ez velem is így van” – vallotta.

Szandi férje, Bogdán Csaba több mint 30 éve az énekesnő mellett van (Fotó: Szabolcs László)

A vidámság mellett azért Szandi sem él tökéletes életet. Ezt nem titkolja, sőt természetességgel mondja ki.

„Senkinek sem fenékig tejfel az élete, nekem sem az. De nem mindegy, milyen a hozzáállásunk egy-egy problémához. Amin nem tudunk változtatni, azon felesleges idegeskedni. Ezt mindig próbáltam átadni a gyerekeimnek is” – mesélte.

Szandi azt vallja, túl rövid az élet ahhoz, hogy felesleges dolgokon bosszankodjunk.

Észre se vesszük, csettintünk kettőt és vége az életnek. Már mindhárom gyermekünk felnőttkorban van. Hihetetlenül gyorsan repülnek az évek. Ezt a pici időt, amit a Földön töltünk, szerintem próbáljunk meg szeretettel megélni

– tette hozzá.

Bár az idő valóban repül, ennek a múlandóságnak mégis van egy csodálatos ellenszere. Valami, amit szerinte soha, semmilyen körülmények között nem szabad elengedni.

„A gyermeki énünket nem szabad elhagyni. Szerintem jó, ha felnőttként is megmarad bennünk az olykor felszínre törő gyermeki lelkesedés” – mondta Szandi.

Ez az, ami még ma is élteti, inspirálja, mozgásban tartja. A tanulás pedig szerinte nem kötődik korhoz.