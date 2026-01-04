Szandi nem kertelt: „Azokat a kapcsolatokat, amik nem építenek vagy elvesznek belőlem, egyszerűen leépítem”
Hogy csinálja valaki, hogy több évtizednyi reflektorfény után is ugyanazzal az őszinte mosollyal áll színpadra? Szandi most először beszélt ilyen nyíltan arról, honnan meríti az erejét, és mi az, amiben nem ismer kompromisszumot.
Szandi népszerűsége hosszú évek óta töretlen. Az énekesnő hatalmas lelkesedéssel vág bele minden feladatba, amit elvállal. A legtöbben csak a színpadi arcát látják: a csillogást, a mosolyt, a ragyogást, Szandi szerint pedig mindez egy egyszerű, de fontos forrásból fakad.
Szandi elárulta a titkát
Sokan kíváncsiak, mi lehet Szandi titkos erőforrása, amiből merít az énekesnő.
A családom adja az erőt. Nagyon hálás vagyok azért, hogy ilyen családom lehet, mindennek ez a titka
– árulta el. Szandi párja, Csabi és az ő családja is rengeteget segítettek az énekesnő fejlődésében. Ebből rögtön világos, hogy számára a stabilitás nem csupán háttérzaj, hanem életfeltétel. Ez az a béke, amelyből minden napja indul, és amely nélkül nem tudna ilyen tiszta jelenléttel létezni sem a mindennapokban, sem a karrierjében.
Az idő múlása pedig egyre csak erősíti ezt a felismerést. „Az ember a kor előrehaladtával jó esetben bölcsül. Sok mindent másképp lát. Úgy érzem, ez velem is így van” – vallotta.
A vidámság mellett azért Szandi sem él tökéletes életet. Ezt nem titkolja, sőt természetességgel mondja ki.
„Senkinek sem fenékig tejfel az élete, nekem sem az. De nem mindegy, milyen a hozzáállásunk egy-egy problémához. Amin nem tudunk változtatni, azon felesleges idegeskedni. Ezt mindig próbáltam átadni a gyerekeimnek is” – mesélte.
Szandi azt vallja, túl rövid az élet ahhoz, hogy felesleges dolgokon bosszankodjunk.
Észre se vesszük, csettintünk kettőt és vége az életnek. Már mindhárom gyermekünk felnőttkorban van. Hihetetlenül gyorsan repülnek az évek. Ezt a pici időt, amit a Földön töltünk, szerintem próbáljunk meg szeretettel megélni
– tette hozzá.
Bár az idő valóban repül, ennek a múlandóságnak mégis van egy csodálatos ellenszere. Valami, amit szerinte soha, semmilyen körülmények között nem szabad elengedni.
„A gyermeki énünket nem szabad elhagyni. Szerintem jó, ha felnőttként is megmarad bennünk az olykor felszínre törő gyermeki lelkesedés” – mondta Szandi.
Ez az, ami még ma is élteti, inspirálja, mozgásban tartja. A tanulás pedig szerinte nem kötődik korhoz.
„Minél többet tud az ember, annál jobban rájön, mennyi mindenben hiányos a tudása, rálátása. Addig tanulunk, amíg élünk. Igyekszem nem görcsölni még a közeljövőn sem, hiszen ha a világra nyitottan élek, mindig megtalálnak újabb és újabb feladatok, akár szakmailag, akár emberileg” – mesélte az énekesnő.
Ráadásul az emberi viszonyai is teljesen átalakultak az évek során. Igyekszik csak azokra fordítani figyelmet, akik hozzátesznek az életéhez és nem elvesznek.
Azokat a kapcsolatokat, amik nem építenek vagy elvesznek belőlem, egyszerűen leépítem. Számomra minden egyes másodperc ugyanis egyre értékesebb
– állította Szandi.
Nem kevesen mondhatják el magukról, hogy több generáció nőtt fel a dalaikon, mégis Szandinak ennyi idő után is fontos, hogy a koncertjei igazi mély lelki feltöltődést jelentsenek.
„Számomra a színpadi jelenlét nem csak azt jelenti, hogy felkonferálva a következő dalt egymás után eléneklem azokat. A kommunikációnak hihetetlen ereje van a színpadon és a magánéletben egyaránt. Énekesnőként a célom, hogy koncertjeimről boldogabban menjenek haza, mint ahogy jöttek” – zárta gondolatait Szandi.
