Szandi elárulta, mit gondol Dér Heni Sztárban Sztáros győzelméről
A műsor döntője után nemcsak a nézők, de a versenyzők is felejthetetlen estét éltek át. Szandi most mesélt arról, hogyan élte meg a Sztárban Sztárt, és mit gondol a győztesről.
A Sztárban Sztár nézőinek egyik nagy kedvence volt Szandi, aki egészen új oldalát tudta megmutatni a közönségnek. Bár a műsort nem ő nyerte, hatalmas örömmel tért vissza a döntőbe női versenytársaival, akikkel a produkciójuk nagy sikert aratott.
A Sztárban Sztár 2025 győztese: Dér Heni
Szandi elmesélte, hogy a döntő adás előtt sok időt töltött a stúdióban, ugyanis sokat próbáltak. Nagyon élvezetes volt számára. „Annyira jókedvűek voltunk a háttérben, és annyit nevettünk! Nagyon szerettem” – meséli. A stábbuli pedig még ennél is felszabadultabb volt. „Lélekben újra gyerek voltam, és mint egy húszéves, úgy táncoltam. Nagyon tudom élvezni az életet, amikor olyan pillanat van” – árulta el Szandi.
A verseny győztese, Dér Heni sikere kapcsán Szandi szinte ragyogott, és elmesélte, más boldogsága ugyanúgy fel tudja tölteni.
Én mindig tiszta szívből tudok örülni mások sikerének, így Dér Heni győzelmével sem volt másképp. A tehetség előtt mindig meghajlok. Én sosem vagyok irigy senkire
– mondta Szandi. Szerinte ez az alap, ha valaki hosszú távon szeretne boldog lenni. „Nincs másképp értelme élni, annyira rövid az élet. Próbáljuk mindenben a pozitívat látni” – tette hozzá.
Szandi is kiborul néha?
Bár Szandi alapvetően az élet napos oldalára figyel, azért néha őt is ki lehet borítani: „Temperamentumos ember vagyok és sosem a sarokban ülős típus voltam. Mindig pörgök, szoktam is mondani, hogy az életemmel égetem a zsírt, ahogyan élek. De azért van, ami fel tud bosszantani, például az értetlenség, butaság. Ha ez rosszindulattal is párosul, azzal már tényleg nem tudok mit kezdeni.”
Manapság az internet világa nem kíméli az ismert embereket, így Szandit sem kerüli el néha a rosszindulatú hozzászólásokat. „Negatív kommenteket szoktam kapni, de nincs ismert ember, aki ne kapna. Értetlenül állok a jelenség előtt, és sajnálattal tekintek azokra, akik akár trágár szavakkal bántanak valakit, ok nélkül. Azt az időt inkább szánná sportolásra, vagy süssön az unokájának süteményt, így mindenki jobban járna” – mondta mosolyogva.
Szandi szerint a bántás legtöbbször nem arról szól, aki kapja és ezt fontos is így látni.
Én nem veszem magamra, mert ez inkább a kommentelők lelkiállapotát tükrözik. Engem ez még jobban elvisz abba az irányba, hogy szeretettel legyek mindenki felé
– vallotta.
A pozitív hozzáállás számára életfilozófia. „Mosolyogj a világra, és a világ visszamosolyog rád. Ha nem mosolyog vissza, az meg már nem az én bajom” – zárta gondolatait Szandi.
