Szandi a Sztárban Sztárról: „Teljesen sikerült elengednem a stresszt”

Annie Lennox bőrébe bújva váratlan helyzettel találta magát szembe Szandi a Sztárban Sztár All Stars múlt vasárnapi élőshow-jában. A ruhája alatt lapuló mikroport ugyanis önálló életre kelt és úgy döntött, az asztalon marad, miközben az énekesnő éppen lemászott róla. És hogy mit tett Szandi? Nos, szerepben maradt és zsebre dugta a rakoncátlan eszközt. A TV2 sikerműsorának sztárja csütörtök reggel a TV2 Mokka vendégeként tartott élménybeszámolót a tapasztalatairól, és azt is elárulta, milyen együtt dolgozni legifjabb gyermekével, aki a Sztárban Sztár All Stars egyik divatfelelőse.

Szandi dalokkal nem, inkább a technikával küzdött meg az utolsó adásban a Sztárban Sztár All Starsban (Fotó: Metropol)

Szandi: „Meg kellett oldanom a szituációt”

„Az előző héten volt egy jelenet, amikkor az asztalon, a hátamon fekve énekeltem. Amikor lemásztam, éreztem, hogy a mikroport vevőegységét húzom magam után. Rajtam egy vastag bőrkesztyű volt, de meg kellett oldanom a szituációt.

Az volt a szerencsém, hogy nem csúszott ki a vezeték, mert ha az megtörténik, az égvilágon semmit sem hallottam volna a produkció további részében

Végül beugrott, hogy a zakónak, ami rajtam volt, van zsebe, így gyorsan oda rejtettem az eszközt, így nem estem ki a szerepemből” – kezdte a TV2 stúdiójában nevetve Szandi, aki egyébként nagyon hálás a Sztárban Sztár All Stars teljes mezőnyének is, amiért hétről hétre megteremtik azt a varázslatot, amit nem csupán nézni, de belülről átélni is fantasztikus élmény.

Szandi hétről hétre lenyűgözi a TV2 Sztárban Sztár All Stars zsűrijét (Fotó: Metropol)

A Sztárban Sztár All Stars tényleg az ország házibulija

„Hihetetlenül erős a mezőny! Csodálatos érzés ennyi tehetséges ember között versenyezni. Azért pedig különösen hálás vagyok, hogy nem ádáz küzdelem folyik vasárnaponként, és egyként szurkolunk egymásnak a színfalak mögött. Sőt, gyakran belesünk egymás próbáiba is, és tanácsokat is adunk egymásnak, mert azt szeretnénk, ha mindenki a maximumot tudná kihozni magából az élő adások során. A Sztárban Sztár All Stars tényleg az ország házibulija! Mostanra pedig teljesen sikerült elengednem a stresszt, ami teljesen feleslegesen volt jelen bennem eddig. Remélem, ezt most vasárnap látja majd rajtam minden néző és a zsűritagok is.

Gloria Estefan egyik ikonikus, karibi hangulatú slágerével lépek majd színpadra, és bízom benne, hogy át is tudom adni a különleges életérzést!

– fogalmazott az énekesnő, majd kitért a Sztárban Sztár All Stars háttércsapatára is, akik nélkül nem születhetne meg a csoda minden vasárnap este. „A műsor minden szegmensében elképesztő profizmus uralkodik és hatalmas szeretet vesz körül minket. Itt említeném meg, hogy Kerényi Virág divattervező mellett dolgozik a kisfiam, Csabi is, ami nagyon jóleső érzés. Ugyanakkor annyira profin végzi ő is a dolgát, hogy a TV2 falain belül nem is anya-fia kapcsolat a miénk. Olyannyira nem, hogy nála munka közben egy ölelés sem fér bele. Én ezt, ha nehezen is, de tiszteletben tartom” – nevetett a büszke édesanya.