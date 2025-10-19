Sztárban Sztár: Szandi brutálisan erős kezdettel robbantotta be a műsort

A Sztárban Sztár All Stars 7. élő show-jában Szandi indította el és be a műsort a TV2 képernyőjén, nem is akár hogyan. Tökéletesen alakította a szexi, tüzes popikont, Lady Gaga bőrébe bújva.

Nagyon magasra tette a lécet rögtön a Sztárban Sztár elején az énekesnő. Fotó: Bánkúti Sándor

A Sztárban Sztár zsűrije elájult az énekesnő produkciójától

Liptai Klaudiát teljesen lenyűgözte Szandi produkciója:

Ez egy pokoli nehéz vállalás. Tehát minden szempontból, hangilag, ugye hangszínében a Gagának, és mégis van valamilyen iszonyatos erős hasonlóság közted a Gaga között, aki önmaga ugye el is mondta például, amikor forgatta a filmet, hogy azzá vált, akit forgatott, és te is ilyen vagy. Szóval látom, onnan nézel, Gagából rám, tehát kicsit félek is tőled, és azt gondolom, hogy miközben van egy ilyen nagyon erősen kedves, iszonyatosan nagy lelked, mellette tényleg olyan lenyűgöző, átalakuló művész vagy

– értékelte Szandi előadását, hozzátéve: ,,Szerintem ritka kincs vagy".

Fotó: Bánkúti Sándor

Óriási dolgoztál, szexi voltál, elképesztő

– vette át a szót Hajós András. ,,Tehát ha én nekem ennyi energiám lenne, vagy valamivel ennyit foglalkoztam volna az életben...Állhatnék akár ott" - jegyezte meg a színpadra utalva. - ,,Annyi energiát hoztál ide a színpadra, hogy egy 20 éves is megirigyelhette volna."

Lékai-Kiss Ramóna szerint látszott, hogy Szandi mennyi energiát és munkát tett Lady Gaga karakterének megformálásba: ,,Nem mindig állt össze minden, szerintem, hogy kellett volna, de maximális tisztelet ezért a vállalásért. Én azt gondolom, hogy ezt az estét így elindítani ilyen bátran, látványosan le a kalappal."