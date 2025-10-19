Freddie: Más már rég elhagyott volna

Olykor úgy érzi, a szétesés szélén áll, mégsem lassít a tempón. Fehérvári Gábor Alfréd Freddie ügyesen lavírozik a Sztárban Sztár All Stars műsor, a cukrászdája és a magánélete között, derül ki a Hot! magazinnak adott interjúból.

Freddie a Sztárban Sztár All Stars kapcsán is maximalizmusra törekszik (Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin)

Sosem titkoltad, hogy a feladataid mellett is igyekszel helytállni családfőként, próbálsz segíteni az otthoni teendőkben. Ugyanakkor most kész rohanás az életed. Mennyire sikerül megfelelned a saját elvárásaidnak?

Mára elfogadtam, hogy most ez van, sőt igazából készültem is arra, hogyha ez a műsor elkezdődik, akkor egy nagyon kemény időszak elé nézek. Azonban azt nem tudom, hogy mennyire lehet felkészülni arra, hogy ez rajtam kívül mindenki másnak is kemény, hiszen azok a feladatok, amelyek alól most kivonom magam, másra hárulnak. Ebben az időszakban sokkal több nyomás és teher helyeződik a feleségemre, ami valahol kitüremkedik majd, és azt tudni kell kezelni. Szóval, az a legnehezebb, hogy elfogadjam az egyébként jogos frusztrációmat, mert valóban magas elvárásokat támasztok magam felé.

Meddig lehet tartani ezt a tempót úgy, hogy közben ne őrlődj fel?

Az egyik legfontosabb része az életem ezen szakaszának: elfogadni, hogy most a műsor a legelső a család mellett. És ez akkor is így van, ha nehéz kimondani, hiszen ellenkező esetben már kiestem volna. Más lett az időbeosztásom, aminek az az eredménye, hogy akkor is a műsorra készülök, amikor olykor már az ájulás kerülget. A napjaim sokszor a kompenzálásról szólnak, és ilyenkor nyilván máshonnan vonom el a fókuszt, az energiát, az odafigyelést.

Freddie: „Az én terhem már az ő vállát is nyomja”

Sikerül?

A szétesés szélén táncolok

Délelőtt apa voltam, mert el kellett mennem a gyerekekért Szekszárdra, mivel az elmúlt héten minden áldott nap én is és a feleségem is dolgoztunk, és ha nincsenek a nagyszülők, elképzelésem sincs, hogyan oldanánk meg az ilyen helyzeteket. Aztán az apa funkcióból átkapcsolok az előadó funkcióba, majd este visszavedlek családapává és férjjé. Szombaton rohanok műsort vezetni, vasárnap éjfélkor pedig csak egy pillanatra engedem meg magamnak, hogy örüljek a rengeteg szavazatnak és a továbbjutásnak, mert utána kezdődik minden elölről. Jön egy újabb hétfő, és a gyerekeket el kell vinni az óvodába…

Néha azt érzem, hogy úgy reszel az élet, mint az ember a parmezánt, majd azt veszem észre, hogy azon töröm a fejem, mire is kellene igazából fókuszálnom ebben a hatalmas kapkodásban

Mennyire viseli ez meg a kapcsolatodat? Hogyan viseli ezt az időszakot a kedvesed?