Bunda és bikini: óriásit villantott Jason Statham csaja

Lehet, hogy az akciófilmekben kemény és rideg figurákat alakít Jason Statham, de a magánéletben tudhat valamit, hiszen 16 éve alkot egy párt a fotómodell Rosie Huntington-Whiteley-vel. Jason Statham csaja két gyermekkel is megajándékozta az akciósztárt, alakján azonban nyoma sincs a két szülésének. Ezt bizonyítják legfrissebb téli képei, melyen a szétnyíló bunda alatt csak egy falatnyi bikinit visel.

Jason Statham csaja, a fotómodell Rosie Huntington-Whiteley 16 éve alkot egy párt az akciószárral

Fotó: NurPhoto via AFP

Jason Statham csaja télen is képes volt bikinire vetkőzni

A 38 éves modellen sem a kora, sem pedig a két szülés nem hagyott nyomot. Igaz, Rosie Huntington-Whiteley mindent meg is tesz a testi-lelki jólétéért, Instagram-oldalán megosztott fotó pedig azt bizonyítják, szívesen kilép a komfortzónájából. Nyáron bikiniben pózolni nem nagy kunszt, de télen, fent a havas hegyekben?!! Márpedig Rosie Huntington-Whiteley mindezt megtette, még ha egy rövid bundát húzott is a fürdőruhája fölé, több fotó kedvéért készséggel széttárta a meleg ruhadarabot.