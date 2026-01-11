Bunda és bikini: óriásit villantott Jason Statham csaja
Az akciósztár fotómodell barátnője télen is felforrósítja a hangulatot. Jason Statham csaja két gyerek után is igazi bombázó.
Lehet, hogy az akciófilmekben kemény és rideg figurákat alakít Jason Statham, de a magánéletben tudhat valamit, hiszen 16 éve alkot egy párt a fotómodell Rosie Huntington-Whiteley-vel. Jason Statham csaja két gyermekkel is megajándékozta az akciósztárt, alakján azonban nyoma sincs a két szülésének. Ezt bizonyítják legfrissebb téli képei, melyen a szétnyíló bunda alatt csak egy falatnyi bikinit visel.
Jason Statham csaja télen is képes volt bikinire vetkőzni
A 38 éves modellen sem a kora, sem pedig a két szülés nem hagyott nyomot. Igaz, Rosie Huntington-Whiteley mindent meg is tesz a testi-lelki jólétéért, Instagram-oldalán megosztott fotó pedig azt bizonyítják, szívesen kilép a komfortzónájából. Nyáron bikiniben pózolni nem nagy kunszt, de télen, fent a havas hegyekben?!! Márpedig Rosie Huntington-Whiteley mindezt megtette, még ha egy rövid bundát húzott is a fürdőruhája fölé, több fotó kedvéért készséggel széttárta a meleg ruhadarabot.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre