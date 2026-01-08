Vérpezsdítő látvány: falatnyi bikiniben játszik a hóban DJ Yamina

Elképesztő rövid videót osztott meg DJ Yamina Instagram-oldalán. A gyönyörű magyar lemezlovas egy apró bikiniben feküdt be a jéghideg hóba.

DJ Yamina nem fogta vissza magát a magas hóban sem Fotó: MW-archív

DJ Yamina ruha nélkül ugrott a hóba

A gyönyörű DJ gondolkodás nélkül vetette bele magát a frissen hullott, érintetlen hóba, és nevetve kezdett hóangyalt formázni. Apró fürdőruhát viselt, amelyhez vastag bakancsot és egy nagy, meleg sapkát párosított. Ahogy hátradőlt a hóban, karjaival és lábaival széles íveket rajzolt, miközben jókedvűen élvezte a pillanatot.

Úgy tűnt, Yaminát egyáltalán nem zavarja a jéghideg hó érintése, nyugodtan elmerült benne. A vastag hótakaró szinte elnyelte az alakját, miközben elkészült a hóangyal. Ezután egy lendületes mozdulattal felpattant, nevetve próbálta visszanyerni a testmelegét, miközben a hóangyal ott maradt a fehér tájban.

A követőinek tetszett a rövid videó, a hozzászólásokban együtt nevettek a DJ-vel.

„YAMI! Te őrült vagy... de azért óvatosan!”

„Biztos kellemes meleg lehetett a hó”