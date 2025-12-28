Ilyet még nem láttál: a tévének villantott DJ Yamina

DJ Yamina félig ledobta a textilt, piros pizsamában és káprázatos hátsóval ünnepelte a karácsonyt. Az Instagram-posztot látva a követői tátott szájjal bámulnak.

DJ Yamina mókás posztot tett közzé Fotó: MW archív

DJ Yamina bevállalós képpel ünnepelt

A magyar DJ, aki mindig tudja, hogyan kerülje el a hétköznapok unalmát, most igazán bevállalósra vette a figurát, karácsonyi posztjában egyszerre vicces és szexi oldalát mutatta meg. Yamina egy égőkkel feldíszített tévé előtt pózol piros pizsamájában, miközben gyönyörű háta látszik hátulról, és fejét oldalra fordítva sugárzó mosollyal kacsint a kamerába.

A DJ felhúzta pólóját és pont időben megállította a Reszkessetek, betörők! című filmet, ezzel olyan hatást keltve, mintha Macaulay Culkin a zenész testét látva meglepődne.

A követők nem győzik dicsérni a DJ báját és humorát, sokan pedig teljesen leesett állal reagáltak az új képre. Karácsony alkalmából Yamina egyszerre hozta el a nevetést és a csábító hangulatot, bizonyítva, hogy nála mindig lehet számítani egy kis meglepetésre.