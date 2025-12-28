RETRO RÁDIÓ

Ilyet még nem láttál: a tévének villantott DJ Yamina

A gyönyörű magyar DJ rizikós képpel ünnepelte a karácsonyt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 12:00
DJ Reszkessetek betörők! szexi

DJ Yamina félig ledobta a textilt, piros pizsamában és káprázatos hátsóval ünnepelte a karácsonyt. Az Instagram-posztot látva a követői tátott szájjal bámulnak.

DJ Yamina bevállalós képpel ünnepelt
DJ Yamina mókás posztot tett közzé     Fotó: MW archív

DJ Yamina bevállalós képpel ünnepelt

A magyar DJ, aki mindig tudja, hogyan kerülje el a hétköznapok unalmát, most igazán bevállalósra vette a figurát, karácsonyi posztjában egyszerre vicces és szexi oldalát mutatta meg. Yamina egy égőkkel feldíszített tévé előtt pózol piros pizsamájában, miközben gyönyörű háta látszik hátulról, és fejét oldalra fordítva sugárzó mosollyal kacsint a kamerába.

A DJ felhúzta pólóját és pont időben megállította a Reszkessetek, betörők! című filmet, ezzel olyan hatást keltve, mintha Macaulay Culkin a zenész testét látva meglepődne.

A követők nem győzik dicsérni a DJ báját és humorát, sokan pedig teljesen leesett állal reagáltak az új képre. Karácsony alkalmából Yamina egyszerre hozta el a nevetést és a csábító hangulatot, bizonyítva, hogy nála mindig lehet számítani egy kis meglepetésre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu