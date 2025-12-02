„Most hangosan elmondtam neki” – Kálloy Molnár Péter mentette meg DJ Yaminát a pánikrohamoktól
A színész sokaknak okozott vidám perceket, órákat, személyisége mindenkire hatással volt, akivel találkozott. Yamina imádta Kálloy Molnár Péter humorát, őt is sokkolta a halálhíre.
Kálloy Molnár Péter mentette meg Yaminát a nehéz pillanatokban, amikor épp nem volt jól érzelmileg – derül ki a DJ újabb posztjából.
Most hangosan elmondtam neki, hogy volt idő, amikor ő húzott ki a pánikrohamokból. Ugyanis elindítottam egy Beugró-részt és az ő poénjai, szerepe annyira segítettek
– írta a közösségi oldalán.
„Odaát is hozd azt a humort, amit rajtad kívül kevesen tudnak! Nyugodj békében!” - írta a népszerű DJ.
Mint ismert, a zenészként, rendezőként, költőként is dolgozó, igen érzékeny színészt a közönség főképp a vidám, humoros oldaláról ismerte. A Beugró négyszereplős szituációs színházi játékokon alapuló szórakoztató műsor 2007-ben indult a TV2-n, majd több tévécsatornát is bejárt. Ebben láthatták sokan a nézők, megismerhették szenzációs improvizációs készségét, humorát.
Az alapcsapatot Pokorny Lia, Kálloy Molnár Péter, Szabó Győző és Rudolf Péter alkották, akiknek improvizációs feladatokat kellett megoldaniuk. A konkrét szituációkkal és szerepekkel akkor és ott találkoznak először, spontán kellett előadniuk jeleneteket, rengeteg emlékezetes alakítás született így.
Kálloy Molnár Péter halála mindenkit sokkolt
Mint írtuk, súlyos betegség következtében, 55 éves korában, december 1-jén elhunyt Kálloy Molnár Péter. Az Alma együttes vezetője, Buda Gábor tegnap a Bors megkeresésére megerősítette a halálhírt. Gyors lefolyású betegség következtében halt meg a színész, pedig az utóbbi időben már úgy tűnt, hogy jobban van.
„Nagyon sajnálom, de most a család a lényeg… Sajnos elveszítettük Pétert. Nagyon jó barátságban voltunk, 40 éve ismertük egymást, együtt is dolgoztunk. Nem számítottunk erre, az év elején jobban volt, éppúgy ahogy a közelmúltban is” – mondta a Borsnak megtörten a zenész barátja. Az Alma együttes alapítója többet nem szeretett volna mondani, csak annyit, hogy osztozik a rokonok, barátok fájdalmában.
A színész az elmúlt napokat kórházban töltötte. A búcsúztatás részleteiről a család később ad tájékoztatást.
Rák következtében halt meg a színész
Kálloy Molnár Péter anyósa, Dallos Szilvia árulta el, hogy Kálloy Molnár Péter áprilisban tudta meg, hogy rákos beteg. Járt kezelésekre, miközben ugyanúgy folytatta a munkáját. Halála előtt még hobbijáról vallott.
„Ólomkatonákat tíz éve gyűjtök. Óhatatlanul felmerült, hogy ezeket javítani is kell. Ezt pedig senki nem akarja elvállalni, ezért kezdtem festékeket venni. Nagyon megnyugtatja az embert... Tíz figura, az öt-hat hasznos óra, amíg kész lesz. 12-15 különböző szín van egy katonán. 2,8 centiméteres figurák, szóval ezekkel van meló... Ha mindenki ezzel lenne elfoglalva, akkor nagyon szép és békés világ lenne” – mondta a színész, majd hozzátette, legszívesebben csatajeleneteket reprodukált a terepasztalán.
