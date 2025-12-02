Szívszorító! Ennek a különleges hobbinak hódolt Kálloy Molnár Péter

Hétfő este az egész országot megrázta a váratlan gyászhír: elhunyt Kálloy Molnár Péter. Az elismert és mindenki által kedvelt színész, énekes, rendező 55 évesen, gyors lefolyású, súlyos betegséggel szemben vesztette el a harcot. Sokan nem tudják, de a csaták amúgy is jellemzőek voltak az elmúlt éveire, bár ez esetben egész más jellegű csatározásról volt szó. Egy különleges hobbinak, a makettezésnek hódolt ugyanis, ötezer katonája volt!

Kálloy Molnár Péter makettezéssel szórakoztatta magát az utolsó éveiben (Fotó: Vasvári Tamás)

Kálloy Molnár Péter ennek a hobbinak hódolt

Kálloy Molnár Péter betegségét méltósággal viselte, s bár néhány kollégája, köztük Kovács Áron is tudta, hogy baj van, de azt nem is sejtették, hogy ekkora. Alighanem végig megőrizte derűjét, nemrég pedig még a különleges hobbijáról is vallott.

„Ólomkatonákat tíz éve gyűjtök. Óhatatlanul felmerült, hogy ezeket javítani is kell. Ezt pedig senki nem akarja elvállalni. Ezért kezdtem festékeket venni” − mesélte lelkesen a hirado.hu interjújában, ahol a makettezésről beszélt nagy beleéléssel.

„Nagyon megnyugtatja az embert. Tíz figura, az öt-hat hasznos óra, amíg kész lesz. 12–15 különböző szín van egy katonán. 2,8 centiméteres figurák, szóval ezekkel van meló” − taglalta.

Ha mindenki ezzel lenne elfoglalva, akkor nagyon szép és békés lenne a világ

– mondta a színész, majd hozzátette, legszívesebben csatajeleneteket reprodukált a terepasztalán.

„13-14 évesen sok könyvet elolvastam Napóleonról, tudom is nagyjából, hogy ezek a csaták hogy zajlottak le. Egy képzelt csatát raktam ki nektek, reggel három óra alatt jutottam el eddig. Épp egy porosz várat foglalnak el a napóleoni seregek. Nem sok esélyük lesz a poroszoknak, a vár el fog esni.”

Kálloy Molnár Péter megmutatta elképesztő gyűjteményét (Fotó: hirado.hu)

A színésznek impozáns ólomkatona-gyűjteménye lett az évek alatt:

„A létszám olyan ötezer körül van. Hozzávetőleg most 5-600, ami ki van rakva” − árulta el. Az egyelőre kérdés, hogy Kálloy Molnár Péter halála után mi lesz a katonák sorsa…