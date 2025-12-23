Így tartja magát formában a világ legdögösebb nagyija karácsonykor – Szexi videó

A világ legdögösebb nagyijaként emlegetett Gina Stewart elárulta azokat a napi étrend- és fitnesztippeket, amelyekre esküszik, s amelyek állítása szerint hozzájárultak ahhoz, hogy 55 évesen is megőrizze fiatalos megjelenését.

Elárulja titkát a legdögösebb nagyi Fotó: Ekaterina Pereslavtseva/freepik.com/Képünk illusztráció

Karácsonykor is ő a legdögösebb nagyi

Gina Stewart, akit a világ legdögösebb nagyijaként emlegetnek a médiában, bevallotta, hogy karácsonykor szereti kényeztetni magát, ám ilyenkor sem tér el túlzottan a fegyelmezett étrendjétől és egész évben dolgozik azon, hogy formában maradjon.

A háromgyermekes modellnek vannak bizonyos kihagyhatatlan rutinjai. Ezek közé tartozik a súlyemelés heti három-öt alkalommal, illetve a napi szinten kötelező 8-10 ezer lépés séta.

Emellett gondoskodik arról, hogy napi hét-kilenc órát aludjon, napsütötte helyen él és tudatosan kerüli a gyorsételeket, valamint a cukrot. Az ausztráliai Gold Coastról származó nagyi úgy véli, hogy ha tudatosan követed a szabályait, akkor soha nem fogod magadnak azt mondani: túl öreg vagy.

Nem a kor a probléma, hanem a kifogások

– idézi frappáns mottóját a Daily Star.

Amikor a karácsonyi rutinjáról kérdezték és arról, hogy ilyenkor eltér-e a megszokottól az ünnepek miatt, Gina Stewart így válaszolt:

„Erős az akaraterőm karácsonykor. Adok pár napot arra, hogy kényeztessem magam és élvezzem az életet, de nem egy egész hetet.” Hozzátette, igyekszik ilyenkor sem elengedni magát és mindennap követi a rutinját, mindennap sétál. Hiszi, hogy csodát tesznek a saját testsúlyos gyakorlatok és hisz a jóga erejében is.

Szerinte nincs semmi probléma azzal, ha karácsonykor elfogyasztjuk a kedvenc italunkat, ugyanakkor az alkohol elhagyása hosszú távon jót tesz az emberrel. Gina egyúttal megosztott néhány alapvető táplálkozási szabályt az életéből:

Minden reggelt úgy kezdek, hogy belefacsarok egy fél citromot egy pohár hideg vízbe. Majd utána megiszom egy nagy csokor zellerből hidegen sajtolt zellerlevet.

Gina hangsúlyozza: mindig van nála víz, hogy inni tudjon, és a lehető legtisztábban étkezik. Többnyire biotermékeket fogyaszt, és nemet mond az előre feldolgozott vagy előre elkészített ételekre.