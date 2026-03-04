Csoda történt! Megfulladt a kisfiú, 5 órával később mégis magától feléledt

Az arizonai Gilbert városában február 8-án értesítették a hatóságokat, hogy egy kisfiú belefulladt a kerti medencébe. Kevesebb, mint egy órával később, a kórházban halottnak nyilvánították. Öt órával később értesítették a Gilbert-i Rendőrkapitányságot, hogy a gyermek életjeleket mutatott, él, és várhatóan túléli.

Igazi csoda: belefulladt a medencébe, mégis túlélte

A Gilbert Police Department (GPD) helyi idő szerint 17:35-kor kapott bejelentést arról, hogy egy – a nyilvánosság előtt nem azonosított – gyermek megfulladt egy gilberti lakónegyed egyik családi házának medencéjében. A kiérkező elsősegélynyújtók azonnal megkezdték az életmentő beavatkozásokat, majd a gyermeket kórházba szállították. 18:20-kor a gyermeket halottnak nyilvánították.

Az eset azonban drámai fordulatot vett: aznap késő este, körülbelül 23:30-kor a rendőrséget értesítették, hogy a gyermek életjeleket mutat. Ezt követően légi úton egy másik közeli kórházba szállították. A jelenlegi információk szerint a gyermek várhatóan túléli a történteket.

Az ügyben a vizsgálat továbbra is folyamatban van.

Dr. Frank LoVecchio sürgősségi orvos hangsúlyozta: az egészségügyi dolgozóknak „különösen körültekintőnek” kell lenniük, amikor egy gyermeket halottnak nyilvánítanak.

Teljes bizonyosságra kell törekedni – meg kell győződni arról, hogy megfelelő a testhőmérséklet, nincs szívverés, nincs mozgás, nincs vérnyomás

– fogalmazott az orvos, majd hozzátette:

Úgy gondolom, valami hiányzik ebből a történetből.

A szakember szerint elképzelhető, hogy miután a gyermeket kiemelték a medencéből, testhőmérséklete rendkívül alacsony volt, ami miatt a pulzusa annyira gyenge lehetett, hogy nem volt érzékelhető.

Dr. LoVecchio az esetet „valódi csodának” nevezte, ugyanakkor „némileg nehezen hihetőnek”, és megjegyezte, hogy pályafutása során még nem találkozott hasonló esettel.

Nehéz elhinni, hogy halottnak nyilvánították, majd a halottasházba szállították, és órákkal később felébredt. De az orvoslásban soha nem szabad azt mondani, hogy soha – és azt sem, hogy mindig

– tette hozzá a People-nek, erősen utalva arra, hogy valamilyen orvosi hiba történhetett.