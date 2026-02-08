Bekavart a vacsora, fürdés közben megfulladt a 11 hónapos baba

Gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával letartóztattak egy apát, akinek 11 hónapos csecsemője megfulladt a kádban, miközben az amerikai férfi a többi gyermekének vacsorát készített.

Megfulladt egy csecsemő, miközben az apja vacsorát készített (Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock – Képünk illusztráció)

Megfulladt a kádban gyermeke, beismerte bűnösségét

A 31 éves James Dawson az arkansasi Lepantóból azt állította a rendőrségnek, hogy 2025. október másodikán megfürdette a gyermekét, amíg a felesége nem volt otthon, mielőtt elment volna megetetni másik két gyermekét a konyhába. A helyiségben néni fejetlenség alakult ki, amikor a kölykök nem voltak hajlandóak megenni az anyjuk főztjét.

James Dawson bevallotta, a váratlan helyzetben elfelejtette, hogy a legkisebb gyermekét a kádban hagyta, majd leült az asztalhoz vacsorázni, amíg a felesége haza nem ért. Amikor a neje hazaért, arra lett figyelmes, hogy folyik a víz a fürdőben. Megkérdezte a férjét, hogy miért folyatja a vizet. Ekkor hasított a férfiba a felismerés.

Jaj, Istenem, bent van a kicsi!

– idézte a kétségbeesett apuka szavait a Mirror.

A szülők azonnal a fürdőszobába rohantak, ahol arccal lefelé találták a gyermeket, mozdulatlanul a fürdőkádban. Az apa megkezdte az újraélesztést, míg az anya a segélyhívót tárcsázta. Hiába. A kicsi életét már nem lehetett megmenteni. Kedden letartóztatták a 31 éves férfit, akit gondatlanságból elkövetett emberöléssel és kiskorú jólétének veszélyeztetésével vádolnak.