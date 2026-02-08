RETRO RÁDIÓ

Bekavart a vacsora, fürdés közben megfulladt a 11 hónapos baba

„Jaj, Istenem, bent van a kicsi!” – kiáltotta az apa. Megfulladt a kádban a férfi legkisebb gyermeke.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 19:30
haláleset tragédia fulladás baba

Gondatlanságból elkövetett emberölés vádjával letartóztattak egy apát, akinek 11 hónapos csecsemője megfulladt a kádban, miközben az amerikai férfi a többi gyermekének vacsorát készített.

megfulladt
Megfulladt egy csecsemő, miközben az apja vacsorát készített (Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock – Képünk illusztráció)

Megfulladt a kádban gyermeke, beismerte bűnösségét

A 31 éves James Dawson az arkansasi Lepantóból azt állította a rendőrségnek, hogy 2025. október másodikán megfürdette a gyermekét, amíg a felesége nem volt otthon, mielőtt elment volna megetetni másik két gyermekét a konyhába. A helyiségben néni fejetlenség alakult ki, amikor a kölykök nem voltak hajlandóak megenni az anyjuk főztjét.

James Dawson bevallotta, a váratlan helyzetben elfelejtette, hogy  a legkisebb gyermekét a kádban hagyta, majd leült az asztalhoz vacsorázni, amíg a felesége haza nem ért. Amikor a neje hazaért, arra lett figyelmes, hogy folyik a víz a fürdőben. Megkérdezte a férjét, hogy miért folyatja a vizet. Ekkor hasított a férfiba a felismerés.

Jaj, Istenem, bent van a kicsi!

– idézte a kétségbeesett apuka szavait a Mirror.

A szülők azonnal a fürdőszobába rohantak, ahol arccal lefelé találták a gyermeket, mozdulatlanul a fürdőkádban. Az apa megkezdte az újraélesztést, míg az anya a segélyhívót tárcsázta. Hiába. A kicsi életét már nem lehetett megmenteni. Kedden letartóztatták a 31 éves férfit, akit gondatlanságból elkövetett emberöléssel és kiskorú jólétének veszélyeztetésével vádolnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu