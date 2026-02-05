Felfoghatatlan tragédia: vízbe fulladt a 4 éves kislány, míg az édesanya a bárban iszogatott

A rendőrség közlése szerint tragikus mód meghalt egy négyéves kislány, miután öt másik gyerekkel együtt egyedül maradt egy medencében. Két nő vigyázott volna a gyerekekre, de ez idő alatt ők elindultak egy bárba iszogatni.

Meghalt egy kislány, egyedül maradt a medencében – Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Meghalt egy kislány, míg akik rá vigyáztak, elmentek iszogatni

Saját nővére húzta ki a vízből a kislányt egy sportklubban, míg anyjuk egy bárban italokat ivott. Két nő hat gyereket hagyott a vízben, mind 4 és 12 év közöttiek voltak.

A két nő, akiknek nevét nem fedték fel, január 30-án hagyták magukra a gyerekeket, majd az Oakland megyei seriffhivatal szerint 35 percet töltöttek egy bárban.

A helyszínre érkező rendőrök arról számoltak be, hogy két férfi és egy nő újraélesztést végzett egy kisgyereken. A mentősök a helyszínre siettek, de a négyéves kislányt sajnálatos módon halottnak nyilvánították, miután egy közeli kórházba szállították. A medence a rendőrség szerint 1-1,5 méter mély volt, odabent a kisgyerekek vittek be játékokat, de mentőmellény nem volt köztük. A helyi rendőrség kérte a szülőket, hogy figyeljenek a gyerekeikre, hogy segíthessenek nekik, ha szükség adódna.

Ez egy szörnyű és tragikus haláleset, amely könnyen elkerülhető lett volna

– idézi a Mirror Michael Bouchard seriffet.

Hozzátette, hogy az sem mindig elég, ha a medence körül vannak a felnőttek, mert már volt, hogy egy felnőttekkel körülvett medencébe fulladtak bele gyermekek. Így fontos az odafigyelés.

Az eset kapcsán nyomozást indítottak, a Deer Lake Athletic Club nyilatkozatban fejezte ki együttérzését: „Mély fájdalommal osztjuk meg a hírt a tragikus balesetről, amely egy gyermeket érintett, és amely létesítményünkben történt 2026. január 30-án.”