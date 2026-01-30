RETRO RÁDIÓ

Dráma az iskolában: hétéves kislány életéért küzdöttek a tanárai

Sokkoló jelentetek játszódtak le az intézményben. A pedagógusoknak lélekjelenléte döntő volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.30. 08:50
életmentés mentő diák iskola

Az Országos Mentőszolgálat egy újabb drámai életmentésről számolt be a közösségi oldalán. Ezúttal egy általános iskolában játszódtak le sokkoló pillanatok.

Vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét Fotó: Gé

Életmentés az iskolában

Mint a mentők azt a bejegyzésükben írták, a napokban egy vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét, miután egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett. A gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik tárcsázták a segélyhívót.

Mentésirányító segítségével a rémült pedagógusok megvizsgálták a kislányt, aki ekkor már nem lélegzett, így rögtön újraélesztés kezdődött az iskolában. 

Perceken belül esetkocsi és mentőorvosikocsi érkezett a helyszínre. Bajtársaink átvették az életmentést, ami 10 perc után sikerre vezetett és a gyermek keringése visszatért. A gyerekek, illetve a tanárok gyors reakciójának és bajtársaink összehangolt csapatmunkájának köszönhetően a kislányt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők

- derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett posztjából.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
