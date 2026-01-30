Dráma az iskolában: hétéves kislány életéért küzdöttek a tanárai
Sokkoló jelentetek játszódtak le az intézményben. A pedagógusoknak lélekjelenléte döntő volt.
Az Országos Mentőszolgálat egy újabb drámai életmentésről számolt be a közösségi oldalán. Ezúttal egy általános iskolában játszódtak le sokkoló pillanatok.
Életmentés az iskolában
Mint a mentők azt a bejegyzésükben írták, a napokban egy vidéki általános iskolába kérték a mentők gyors segítségét, miután egy hétéves kislány minden előzmény nélkül összeesett. A gyermek társai azonnal a tanárokhoz rohantak segítségért, akik tárcsázták a segélyhívót.
Mentésirányító segítségével a rémült pedagógusok megvizsgálták a kislányt, aki ekkor már nem lélegzett, így rögtön újraélesztés kezdődött az iskolában.
Perceken belül esetkocsi és mentőorvosikocsi érkezett a helyszínre. Bajtársaink átvették az életmentést, ami 10 perc után sikerre vezetett és a gyermek keringése visszatért. A gyerekek, illetve a tanárok gyors reakciójának és bajtársaink összehangolt csapatmunkájának köszönhetően a kislányt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők
- derül ki az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán közzétett posztjából.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre