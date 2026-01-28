Dráma: összeesett a metrómegállóban az idős férfi, szemtanúk siettek segítségére

Egy forgalmas fővárosi metrómegállóban történt az eset, még tavaly decemberben, miszerint egy 65 év körüli férfi látszólag minden előzmény nélkül összeesett.

Összeesett egy férfi a megállóban, megmentették az életét Fotó: Gé

Összeesett egy férfi a megállóban, szemtanúk siettek segítségére

Teljesen váratlanul történt a férfi ájulása, de jó szándékú szemtanúk csapata a beteg segítségére sietett és mentőt hívtak, majd telefonos instrukciók alapján légzésvizsgálatot végzetek.

„A férfi már nem lélegzett, így mentésirányító bajtársunk instrukciói szerint azonnal újraélesztés kezdődött, amihez a megállóban kihelyezett félautomata defibrillátort is használták” - írja az Országos Mentőszolgálat oldala.

A készülék sokkot adott le, ezután visszatért a beteg légzése és keringése, a légiútbiztosítás érdekében stabil oldalfekvésbe helyezték. A mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre siettek, majd átvették az eszméletlen beteg ellátását, akit végül a bátor és segítőkész idegeneknek és bajtársaink szakmai helytállásának köszönhetően stabil állapotban szállíthattak kórházba.