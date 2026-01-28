RETRO RÁDIÓ

Dráma: összeesett a metrómegállóban az idős férfi, szemtanúk siettek segítségére

A férfi már nem lélegzett. A megállóban hirtelen összeesett és nem tért magához.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.28. 15:05
életmentés Országos Mentőszolgálat eszméletvesztés segítség

Egy forgalmas fővárosi metrómegállóban történt az eset, még tavaly decemberben, miszerint egy 65 év körüli férfi látszólag minden előzmény nélkül összeesett.

összeesett
Összeesett egy férfi a megállóban, megmentették az életét Fotó: Gé

Összeesett egy férfi a megállóban, szemtanúk siettek segítségére

Teljesen váratlanul történt a férfi ájulása, de jó szándékú szemtanúk csapata a beteg segítségére sietett és mentőt hívtak, majd telefonos instrukciók alapján légzésvizsgálatot végzetek.

„A férfi már nem lélegzett, így mentésirányító bajtársunk instrukciói szerint azonnal újraélesztés kezdődött, amihez a megállóban kihelyezett félautomata defibrillátort is használták” - írja az Országos Mentőszolgálat oldala.

A készülék sokkot adott le, ezután visszatért a beteg légzése és keringése, a légiútbiztosítás érdekében stabil oldalfekvésbe helyezték. A mentőszolgálat munkatársai perceken belül a helyszínre siettek, majd átvették az eszméletlen beteg ellátását, akit végül a bátor és segítőkész idegeneknek és bajtársaink szakmai helytállásának köszönhetően stabil állapotban szállíthattak kórházba.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu