Elájultak a rántott hús után: a hős apa és a nagymama szelleme mentette meg Máriáék életét

Szén-monoxid mérgezés történt a XVII kerületben; Cukalasz Máriáéknál a borzalom éppen akkor következett be, amikor a családfő rántott húst készített, és egy szerencsétlen véletlen folytán a nyílt égésterű gázkazán szén-monoxidja visszaszívódott a lakásba, a bekapcsolt szagelszívó miatt. A családanya szerint a halálos gáz, egészen szokatlan módon, már a rántott hús „illatkompozíciójával” együtt érződött – egy "büdös" szagként –, ami figyelmeztette a gyanútlan házaspárt.

Mária és családja szén-monoxid mérgezéssel került kórházba. Ott döntötte el, hogy megírja túlélésük történetét, hogy mások ne járjanak így / Fotó: Olvasói

A szén-monoxid mérgezéstől esett össze Mária lánya

A családanya, a hazatérés után nem sokkal érezte a borzalmas mérgezés első jeleit. Először fáradtságra, vérnyomás-problémára gyanakodott, de a valóság ennél sokkal rémisztőbb volt:

Nagyon furcsa, nagyon mély bealvás kezdődött, majd az ájulás határán voltam

- mesélte Mária a Metropolnak. Mária mintegy fél órán keresztül volt félájult. Képtelen volt a mozgásra és a beszédre. Ahogy később kiderült, ha férje nem lép közbe, talán már csak öt perc maradt volna az életéből. Férje már akkor tudta, hogy óriási a baj, amikor a 185 centis, sportoló lányuk, összeesett a lépcsőházban és nem tért magához. Ekkor lépett elő a hős apa! Miközben felesége az emeleten a segélyhívóval küzdött (akadozott a beszéde, fulladt és alig kapott levegőt), ő azonnal cselekedett. A férfi – akinek szervezetében később a legmagasabb szén-monoxid-értéket mérték, de a hirtelen adrenalin löket megmentette –, üvöltött a telefonba, hogy hívják a mentőket, majd lehúzta az eszméletlen gyereket a földszintre és kitárta a bejárati ajtót. A lány odakint magához tért, és a hideg kőre, a teraszra kúszott, hogy a friss levegőn életben maradjon. A hős apa a lánya után azonnal felrohant a feleségéért. A félájult, fulladó, beszédképtelen nőt hátulról átölelve tolta le a lépcsőn. A családanya sírva, fuldokolva, de kijutott a mínusz egy fokos hidegbe. Addigra már a kiskutyák is bajban voltak. Az 5 hónapos francia bulldog is levegőért kapkodott. Az ebeket szintén az apa vitte ki.

A meghalt nagymama szelleme vigyáz rájuk

A családanya megrázó vallomása szerint az, hogy mindannyian túlélték a mérgezést, egy csodával ér fel! A tűzoltók műszere a maximális szén-monoxid-értéket mutatta. A szakemberek, akik a helyszínre érkeztek, döbbenten konstatálták a szén-monoxid értékét a házban.

Ilyen érték mellett ők már csak halottakat találnak!

- meséli elcsukló hangon Mária. A család nem mindennapi magyarázatot talált a megmenekülésre:

Meghalt a nagymamám 10 éve, és nagyon sokszor ad ilyen jeleket a házban. Olyankor tudjuk, hogy itt van velünk

- folytatja a döbbenetes történetet az anya. Mária szentül hiszi, hogy a nagymama szeretetteljes szelleme, aki a mai napig vigyáz a családra, segített a hős apának élete legnehezebb pillanatában, és az ő beavatkozásának köszönhető, hogy a pusztító gáz ellenére mindannyian életben maradtak.