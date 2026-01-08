A Kormányinfón is középpontban a hóhelyzet

Az év első Kormányinfóján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő mellett részt vesz Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője is. Központi szerepet kapott a hóhelyzet kezelése, a kormányzati bejelentés mellett, melyek a szerdai kormányülésen kerültek napirendre.

Fotó: Máthé Zoltán

A tájékoztatót Mukics Dániel kezdte, aki elmondta, senkinek sem ajánlott a szabadban töltenie az éjszakát. Mindenhol működnek a közszolgáltatások. Nagypeterd és Rózsafa településen nincs áram egyelőre, folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán. Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik, a műtéti programokon nem kellett változtatni, a tanítás minden iskolában rendesen megkezdődött – ismertette Mukics Dániel. Elzárt település és lezárt útszakasz sincsen.

Súlykorlátozás nincsen egyetlen útvonalon.

Mukics Dániel közölte, hogy a havazás esély kicsi az országban a következő órákban, de jelentős szél és ónoseső lehet. A hőmérséklet folyamatosan csökkenni fog a következő napokban. Az operatív törzs nevében nagy köszönetet mondott az állami szektorban dolgozóknak, akik segítik a helyzet kezelését. Az operatív törzs arra kéri az önkormányzatokat, biztosítsák a biztonságos közlekedést, de az ingatlantulajdonosoknak is van feladatuk a saját házuk előtt. Jelezte, a jégcsapokat le kell verni, vagy kerítsük el az adott járdaszakaszt, életveszély esetén hívjuk a 112-t. Kiemelte, a járművek tetejét is le kell takarítani indulás előtt, mert az oda lerakódott hótömeg előrecsúszhat, ami balesetveszélyes.

A szóvivő a jégen tartózkodás szabályairól azt mondta:

jelenleg még nem alakult ki olyan vastag jégtakaró a természetes vizeken, amely alkalmas lenne arra, hogy rámenjünk a jégre. Fontos, hogy csak kijelölt helyen menjünk a jégre. A korcsolyázásra alkalmas helyeket a vízfelület kezelője tudja kijelölni majd esetlegesen a következő napokban.

A hóhelyzet ismertetése után Gulyás Gergely vette át a szót, aki a tegnapi kormányülésen meghozott döntésekről adott tájékoztatást. A miniszter a tegnapi kormányülés kapcsán azt mondta, a legfontosabb, hogy valamennyi állami szerv és hatóság készen áll arra, hogy az élet és vagyonbiztonság garantált legyen.

A kormány ezen kívül tárgyalt európai politikai kérdésekről és a háború helyzetéről is.

Abban a 20 pontos ukrán tervben, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, de az unió hivatalos tájékoztatást adott erről, 2027-es uniós csatlakozást jelöltek ki. Az uniótól ráadásul 800 milliárd dollárt szeretnének behajtani. Ebből Magyarországon 40 éven keresztül lehetne nyugdíjakat finanszírozni. Magyarország eddig 73 milliárd eurót kapott 2004 óta az uniótól. Ennek 11 szeresét kéri Ukrajna – írja a Ripost.

Nézd meg a teljes Kormányinfót!