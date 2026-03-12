Történjen bármi a világban, a nemzeti kormány megvédi a rezsicsökkentést és a benzinárakat
Kevés biztos dolog van a mai változó világban. Ezért óriási dolog, hogy történjen bármi, a nemzeti kormány megvédi a magyar emberek pénztárcáját. Teszi mindezt egy nagyon nehéz világpiaci helyzetben, amikor Ukrajna mindent megtesz azért, hogy megkeserítse a magyar emberek életét, és miközben a Közel-Keleten háború tombol.
A nemzeti kormány gőzerővel dolgozik azon, hogy a magyar emberek semmit se érezzenek abból, hogy a világban háborúk zajlanak. Mindez nem könnyű, hiszen az ukránok minden előzmény nélkül egész egyszerűen elzárták a Barátság kőolajvezetéket, amelyen az olcsó orosz gáz érkezik, Irán pedig folyamatosan támadja a szomszédos országait.
Az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij minden előzmény nélkül zárta el a Barátság kőolajvezetéket. Azt a vezetéket, amelyen az olcsó orosz gáz érkezik Magyarországra és Szlovákiába. Először azt állította, hogy támadás érte a vezetéket és az meghibásodott. Hamar kiderült azonban, hogy nem erről van szó. Drónfelvételek igazolják ugyanis, hogy a vezeték hibátlan állapotban van. Ezt erősíti az is, hogy Magyarország és Szlovákia is kérte, hogy a vezetéket egy független szakemberekből álló csapat vizsgálhassa meg, de ezt Ukrajna nem engedélyezte.
Zelenszkij mindent megtesz, hogy megbuktassa a nemzeti kormányt
A feszültség tovább éleződött, amikor a magyar hatóságok lekapcsoltak egy kétes eredetű szállítmányt Magyarországon. A két páncélozott autóban 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kiló arany volt.
Ukrajnában is egyre nagyobb hullámokat vet az ügy, a leggyakrabban felmerülő kérdések:
- Honnan jött pontosan a pénz?
- Hova tartott a szállítmány?
- Kinek a megbízásából haladt át Magyarországon az aranykonvoj?
- Kié ez a rengeteg pénz és arany?
- Valamint, hogy miért kísérte egy ukrán titkosszolgálati tábornok a pénzszállító autót?
Ez utóbbi volt a téma egy ukrán hírműsorban is, ahol Jevhen Magda politológust, a kijevi Világpolitikai Intézet igazgatóját kérdezték az üggyel kapcsolatban. A riporter ugyanis elmesélte, hogy a minap beszélt egy vezető beosztásban lévő banki alkalmazottal, aki megosztotta vele, hogy szigorúan tilos a pénzszállító autókban az őrökön és a sofőrökön kívül bárki másnak tartózkodnia. A politológus habogott, majd azt mondta, hogy várják meg a bank magyarázatát és majd utána lehet pontos következtetéseket levonni.
Kinek, és mire szánták ez a vagyont?
Ami biztos, a kétes eredetű vagyonra valahol nagyon számítottak. Olyannyira, hogy az egyértelmű zsarolás után - vagyis, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajvezetéket, amellyel egyben támogatja szövetségesét, a brüsszeli bábként működő Magyar Péter is - életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.
Azt mondta:
Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.
A Barátság kőolajvezeték elzárása, illetve az azt körülvevő ukrán magatartás, illetve a nemzetközi energiapiacon tapasztalható bizonytalanság komoly hatással van Európa üzemanyagáraira, pont ezért is tett ki tűpontos tájékoztatást a közösségi oldalára Steiner Attila energetikai szakértő, a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje:
A magyar kormány egyértelmű: megvédjük a magyar fogyasztókat. Ennek érdekében vezettük be a védett árat a magyar rendszámú autók számára, hogy a külső politikai és gazdasági döntések következményeit ne a magyar családok fizessék meg. A következő időszakban is mindent megteszünk azért, hogy Magyarország energiabiztonsága és a családok védelme elsőbbséget élvezzen.
Vagyis miközben az árak a már említett világpiaci történések miatt meredeken emelkednek minden országban, addig a kormány továbbra is megvédi a rezsi ártámogatást, aminek köszönhetően az továbbra is Magyarországon a legolcsóbb az egész Európai Unióban. Emellett pedig még a benzin árát is rögzítette, védett benzinárat vezetett be.
- Benzin 595 forint,
- a dízel pedig 615 forint.
Minden benzinkúton ennyibe kerül, ettől egyetlen cég sem térhet el. És minden magyar rendszámú járműbe ennyiért lehet tankolni, mérettől függetlenül.
