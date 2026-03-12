A nemzeti kormány gőzerővel dolgozik azon, hogy a magyar emberek semmit se érezzenek abból, hogy a világban háborúk zajlanak. Mindez nem könnyű, hiszen az ukránok minden előzmény nélkül egész egyszerűen elzárták a Barátság kőolajvezetéket, amelyen az olcsó orosz gáz érkezik, Irán pedig folyamatosan támadja a szomszédos országait.

Ezen a vezetéken nem érkezik kőolaj, szándékosan, csak azért, hogy Zelenszkij megbuktassa a nemzeti kormányt

Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij minden előzmény nélkül zárta el a Barátság kőolajvezetéket. Azt a vezetéket, amelyen az olcsó orosz gáz érkezik Magyarországra és Szlovákiába. Először azt állította, hogy támadás érte a vezetéket és az meghibásodott. Hamar kiderült azonban, hogy nem erről van szó. Drónfelvételek igazolják ugyanis, hogy a vezeték hibátlan állapotban van. Ezt erősíti az is, hogy Magyarország és Szlovákia is kérte, hogy a vezetéket egy független szakemberekből álló csapat vizsgálhassa meg, de ezt Ukrajna nem engedélyezte.

Zelenszkij mindent megtesz, hogy megbuktassa a nemzeti kormányt

A feszültség tovább éleződött, amikor a magyar hatóságok lekapcsoltak egy kétes eredetű szállítmányt Magyarországon. A két páncélozott autóban 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kiló arany volt.



Fotó: Magyarország Kormánya

Ukrajnában is egyre nagyobb hullámokat vet az ügy, a leggyakrabban felmerülő kérdések:

Honnan jött pontosan a pénz?

Hova tartott a szállítmány?

Kinek a megbízásából haladt át Magyarországon az aranykonvoj?

Kié ez a rengeteg pénz és arany?

Valamint, hogy miért kísérte egy ukrán titkosszolgálati tábornok a pénzszállító autót?

Ez utóbbi volt a téma egy ukrán hírműsorban is, ahol Jevhen Magda politológust, a kijevi Világpolitikai Intézet igazgatóját kérdezték az üggyel kapcsolatban. A riporter ugyanis elmesélte, hogy a minap beszélt egy vezető beosztásban lévő banki alkalmazottal, aki megosztotta vele, hogy szigorúan tilos a pénzszállító autókban az őrökön és a sofőrökön kívül bárki másnak tartózkodnia. A politológus habogott, majd azt mondta, hogy várják meg a bank magyarázatát és majd utána lehet pontos következtetéseket levonni.

Kinek, és mire szánták ez a vagyont?

Ami biztos, a kétes eredetű vagyonra valahol nagyon számítottak. Olyannyira, hogy az egyértelmű zsarolás után - vagyis, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajvezetéket, amellyel egyben támogatja szövetségesét, a brüsszeli bábként működő Magyar Péter is - életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.