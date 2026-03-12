RETRO RÁDIÓ

Történjen bármi a világban, a nemzeti kormány megvédi a rezsicsökkentést és a benzinárakat

Kevés biztos dolog van a mai változó világban. Ezért óriási dolog, hogy történjen bármi, a nemzeti kormány megvédi a magyar emberek pénztárcáját. Teszi mindezt egy nagyon nehéz világpiaci helyzetben, amikor Ukrajna mindent megtesz azért, hogy megkeserítse a magyar emberek életét, és miközben a Közel-Keleten háború tombol.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.12. 05:00
háború benzin Fidesz

A nemzeti kormány gőzerővel dolgozik azon, hogy a magyar emberek semmit se érezzenek abból, hogy a világban háborúk zajlanak. Mindez nem könnyű, hiszen az ukránok minden előzmény nélkül egész egyszerűen elzárták a Barátság kőolajvezetéket, amelyen az olcsó orosz gáz érkezik, Irán pedig folyamatosan támadja a szomszédos országait.

Barátság kőolajvezeték ukrajna nemzeti kormány
Ezen a vezetéken nem érkezik kőolaj, szándékosan, csak azért, hogy Zelenszkij megbuktassa a nemzeti kormányt
Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Az ukrán elnök Volodimir Zelenszkij minden előzmény nélkül zárta el a Barátság kőolajvezetéket. Azt a vezetéket, amelyen az olcsó orosz gáz érkezik Magyarországra és Szlovákiába. Először azt állította, hogy támadás érte a vezetéket és az meghibásodott. Hamar kiderült azonban, hogy nem erről van szó. Drónfelvételek igazolják ugyanis, hogy a vezeték hibátlan állapotban van. Ezt erősíti az is, hogy Magyarország és Szlovákia is kérte, hogy a vezetéket egy független szakemberekből álló csapat vizsgálhassa meg, de ezt Ukrajna nem engedélyezte.

Zelenszkij mindent megtesz, hogy megbuktassa a nemzeti kormányt

A feszültség tovább éleződött, amikor a magyar hatóságok lekapcsoltak egy kétes eredetű szállítmányt Magyarországon. A két páncélozott autóban 40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kiló arany volt. 
 

Fotó: Magyarország Kormánya

Ukrajnában is egyre nagyobb hullámokat vet az ügy, a leggyakrabban felmerülő kérdések:

  • Honnan jött pontosan a pénz?
  • Hova tartott a szállítmány?
  • Kinek a megbízásából haladt át Magyarországon az aranykonvoj?
  • Kié ez a rengeteg pénz és arany?
  • Valamint, hogy miért kísérte egy ukrán titkosszolgálati tábornok a pénzszállító autót?

 

Ez utóbbi volt a téma egy ukrán hírműsorban is, ahol Jevhen Magda politológust, a kijevi Világpolitikai Intézet igazgatóját kérdezték az üggyel kapcsolatban. A riporter ugyanis elmesélte, hogy a minap beszélt egy vezető beosztásban lévő banki alkalmazottal, aki megosztotta vele, hogy szigorúan tilos a pénzszállító autókban az őrökön és a sofőrökön kívül bárki másnak tartózkodnia. A politológus habogott, majd azt mondta, hogy várják meg a bank magyarázatát és majd utána lehet pontos következtetéseket levonni.

 

Kinek, és mire szánták ez a vagyont?

Ami biztos, a kétes eredetű vagyonra valahol nagyon számítottak. Olyannyira, hogy az egyértelmű zsarolás után - vagyis, hogy Zelenszkij elzárta a kőolajvezetéket, amellyel egyben támogatja szövetségesét, a brüsszeli bábként működő Magyar Péter is - életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort.

Azt mondta:

Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen személy nem fogja blokkolni a 90 milliárdot, vagy a 90 milliárdból az első részletet, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Különben megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, és akkor majd hívják fel őt és beszéljenek vele a saját nyelvükön.

A Barátság kőolajvezeték elzárása, illetve az azt körülvevő ukrán magatartás, illetve a nemzetközi energiapiacon tapasztalható bizonytalanság komoly hatással van Európa üzemanyagáraira, pont ezért is tett ki tűpontos tájékoztatást a közösségi oldalára Steiner Attila energetikai szakértő, a Fidesz országgyűlési képviselő-jelöltje:

A magyar kormány egyértelmű: megvédjük a magyar fogyasztókat. Ennek érdekében vezettük be a védett árat a magyar rendszámú autók számára, hogy a külső politikai és gazdasági döntések következményeit ne a magyar családok fizessék meg. A következő időszakban is mindent megteszünk azért, hogy Magyarország energiabiztonsága és a családok védelme elsőbbséget élvezzen.

Vagyis miközben az árak a már említett világpiaci történések miatt meredeken emelkednek minden országban, addig a kormány továbbra is megvédi a rezsi ártámogatást, aminek köszönhetően az továbbra is Magyarországon a legolcsóbb az egész Európai Unióban. Emellett pedig még a benzin árát is rögzítette, védett benzinárat vezetett be

  • Benzin 595 forint,
  • a dízel pedig 615 forint. 

Minden benzinkúton ennyibe kerül, ettől egyetlen cég sem térhet el. És minden magyar rendszámú járműbe ennyiért lehet tankolni, mérettől függetlenül.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu