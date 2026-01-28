Hatalmas baleset történt Csepelen: a mentők már a helyszínen!
Oszlopnak hajtott egy autó Csepelen. A baleset a Juharos utcában történt.
Távközlési oszlopnak hajtott egy személyautó Budapest XXI. kerületében, a Juharos utcában. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. A mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik - írja a Katasztrófavédelem.
