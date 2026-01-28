A Tisza károsultja lenne minden magyar

Mintegy 7,6 millió magyart, akár minden háztartást és családot sújthatnának a TISZA Pártnak tulajdonított megszorító tervek. A rezsicsökkentés megszüntetése a legnagyobb mértékben 5,9 millió főt, a kutya- és macskaadó 4,6 millió magyart, a többkulcsos adóemelés akár 2,9 millió keresőt, a 13. és 14. havi nyugdíj eltörlése 2,5 millió nyugdíjast, az szja-mentesség megszüntetése akár 800 ezer édesanyát, a családi adókedvezmény progresszív csökkentése közel 200 ezer főt érinthet. Mintegy 1,2 millió magyart sújtana legalább egy intézkedés, közel 3,7 millióan pedig kétszeres, 2,4 millió magyar pedig háromszoros károsult lenne az őket érintő intézkedések számát tekintve - írja a Nézőpont Intézet.

Tarr Zoltán, a TISZA Párt alelnöke öt hónapja beszélt arról, hogy nem fog mindent elmondani, mert akkor megbuknának, előrevetítve, hogy előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet”. Az elhallgatott tervekre azóta csak a sajtóban kiszivárgott információk alapján lehet következtetni, amelyeket TISZA-közeli szakértők nyilatkozatai is megerősítenek. Közel egy évvel ezelőtt Tarr azt is elárulta, hogy a programot nem fogják előtárni, mert nem ők írják, amit részben magyarázhat, hogy az elhangzó javaslatok összhangban vannak az Európai Unió által Magyarországtól követelt intézkedésekkel is.

A továbbiakban azokat az elképzeléseket hívjuk TISZA-tervnek, amelyek több sajtóorgánumban is megjelenítésre kerültek, illetve amelyeket a TISZA Párthoz köthető szakértők fogalmaztak meg, és amelyeket a nyilvánosságban a TISZÁ-nak tulajdonítanak. A Nézőpont Intézet a felnőtt magyar társadalomra reprezentatív adatfelvétel alapján vizsgálta hat intézkedés – a rezsicsökkentés megszüntetése, az eb- és macskaadó bevezetése, a progresszív adóemelés, a 13. havi és 14. havi nyugdíj eltörlése, az szja-mentesség megszüntetése és a családi adókedvezmény csökkentése - érintetti körét.

5,9 millió, eddig teljesen rezsicsökkentett gáz- vagy villanyfogyasztású háztartásban élő magyar fizetne magasabb, piaci árú rezsit

Magyar Péter és új gazdaságpolitikusa, Kapitány István is az orosz energiafüggőség megszüntetéséről beszélt, ami valójában a rezsicsökkentés feltételét jelentő olcsó orosz energiahordozókról való lemondást jelenti. A rezsicsökkentés megszüntetése valójában mindenkit érintene, aki lakossági gáz-, vagy villanyfogyasztó, miután a rezsicsökkentett értékhatár alatti rész mindenki számára kedvezményes.