Vezet a Fidesz a kulcskerületekben – Itt vannak a legújabb felmérések

Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatta az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írtak, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is, illetve egy borsodi, egy vasi és egy komárom-esztergomi körzetben is a Fidesz vezet.

Több billegő körzetben is nagyon vezet a Fidesz

Forrás: Facebook / Orbán Viktor