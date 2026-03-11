Vezet a Fidesz a kulcskerületekben – Itt vannak a legújabb felmérések
Ezt nem teszi ki Magyar Péter az ablakba. A Fidesz a Vas vármegyei 3-as körzetben is hatalmas előnnyel vezet.
Orbán Viktor kormányfő Navracsics Tibor mellett kampányolt két héttel ezelőtt a Veszprém vármegyei 3-as körzetben, és azt mondta, hogy magabiztosan vezet a Fidesz az ország ezen részén. A Mandiner korábban részletesen bemutatta az Orbán Viktor által közölt számokat. Később arról írtak, hogy egy borsodi, egy nógrádi és egy Pest vármegyei választókerületben is magabiztosan vezet a Fidesz, valamint arról is, hogy a bajai és a pápai központú választókerületben is, illetve egy borsodi, egy vasi és egy komárom-esztergomi körzetben is a Fidesz vezet.
