Orbán Viktor: Ennyi volt tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is
Személyesen is megmutatta az árakat Orbán Viktor.
„Védett üzemanyagár: ez ennyi. Ennyi volt tegnap is, ennyi ma, és ennyi lesz holnap is.” – írta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.
- Benzin: 595 Ft
- Gázolaj: 615 Ft
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre