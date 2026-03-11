Elindult a tényfeltáró küldöttség Kijevbe - Videó!
A határról jelentkezett be Czepek Gábor. Elindult a küldöttség, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték állapotát.
Czepek Gábor államtitkár élőben jelentkezett a záhonyi határátkelőnél. Úton van a küldöttség a Barátság kőolajvezetékhez.
Stratégiai fontosságú a Barátság kőolajvezeték
Két fontos oka van és stratégiai értéke ennek a vezetéknek. Az egyik az, hogy innen érkezik be a kőolaj az ország szívébe, a dunai finomítóba. A MOL ebből készít üzemanyagot és látja el az egész országot. A másik pedig az, hogy az Urál-Keleti típusú orosz kőolaj lényegesen olcsóbb a nyugati típusú kőolajnál. És ennek az árelőnye, amely az elmúlt négy esztendőben 650 milliárd forint volt, azt adóformájában a kormány kiveti és 500 milliárd forint értékbe az elmúlt négy esztendőben a rezsivédelmi alapba tette. Tehát nem csak az üzemanyag, hanem a rezsivédelem alapja is az orosz kőolaj és a Barátság kőolajvezeték.
– közölte Czepek Gábor. Az államtitkár hozzátette: új helyzet van, a közel-keleti konfliktus emelte a tétet. Immáron a tengeri útvonalak is elnehezültek, Európa kőolaj krízissel küzd. Ebben a helyzetben stratégiai előny az, aki csővezetéken is el tudja látni magát, nem csak tengeri útvonalakon. Tehát Magyarország helyzete stratégiai előny és az elmúlt négy esztendő energiapolitikája, ahol nem engedtük bezárni a keleti erőforrásokat, nem engedtük bezárni a Barátság kőolajvezetéket, az kulcsfontosság az ország számára, hogy ez még létezik és újranyitható és ellátható az ország. Tehát Magyarország nem fogadja el a vezeték leállítását.
Ezért a kormány létrehozta azt a küldöttséget, amely a Barátság kőolajvezeték tényfeltárását hivatott elvégezni. A feladatunk az, hogy a kőolajvezeték állapotáról meggyőződjünk és az újraindítás feltételeit megteremtsük. Legyen világos mindannyiunk számára, ez a kőolaj, a Magyar Olajtársaság tulajdona, magyar tulajdon. Ezt a kőolajat nem érinti szankció, sem Európai Uniós, sem amerikai. Ez a kőolaj nekünk jár.
– hangsúlyozta az államtitkár.
A tényfeltáró bizottságnak négy tagja van
Czepek Gábor a videóban elmondta, hogy rajta kívül velük tart egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző is. „A célunk, hogy megteremtsük a Barátság kőolajvezeték újraindításának feltételeit. Az, hogy a közel-keleti válság emelte a tétet, oda vezetett, hogy a magyar kormány hozzányúlt a stratégiai készletekhez és védett árat vezetett be. Védett árat vezetett be a lakosság és védett árat vezetett be a vállalkozások számára, megvédi a magyarokat a kőolajpiaci krízistől. De ebben kulcskérdés, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítása megtörténjen.” – Európa is úgy tudja kezelni ezt a helyzetet, ha változtat az eddigi politikán és nyit a keleti erőforrások felé, legyen szó kőolajról vagy legyen szó földgázról, tette hozzá.
Mit tett eddig a bizottság?
- Tárgyaltak pozsonyban a szlovák energiapiaci szereplőkkel és az energetikai kormányzat képviselőivel. Megállapodtunk abban, hogy csatlakoznak ehhez a tényfeltáró küldöttséghez. Imáron nem csak magyar, hanem magyar-szlovák kezdeményezésről is van szó.
- Írtak egy közös levelet az Európai Bizottságnak, ahol elemezték a két ország földrajzi elhelyezkedését, energiapiaci ellátottságát, és indokolták azt, hogy kulcskérdés számunkra a Barátság kőolajvezeték újraindítása, illetve az állapotának vizsgálata egy tényfeltáró bizottság keretében, és ehhez az Európai Bizottság is adja meg a hozzájárulását és segítségét.
- Levelet írtak az ukrán energiaüggyel foglalkozó miniszterelnök-helyettesnek arról, hogy nyissa meg a vezetéket, vagy tegye lehetővé az állapotának vizsgálatát.
Nem csak a kijevi energetikai kormányzattal kívánunk tárgyalni Kijevben, hanem az ottani nagykövetekkel, az Európai Bizottság képviselőjével arról, hogy az egyedüli megoldás az európai krízisre a keleti források újranyitása. Összességében tehát a misszió célja az, hogy tárgyaló asztalnál a magyar érdeket határozottan képviselje, és megnyíljon a Barátság kőolajvezeték mi hamarabb. Ugyanis a magyar kormány ellentétben a Tisza párttal abban hisz, hogy biztosítani kell az olcsó keleti erőforrást, és nem pedig a keleti erőforrásról való leválást. Hisz a több ellátottság az több biztonságot és nagyobb biztonságot jelent a magyar embereknek és a rezsivédelemnek is.
– zárta mondanivalóját Czepek Gábor.
