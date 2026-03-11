Elindult a tényfeltáró küldöttség Kijevbe - Videó!

Czepek Gábor államtitkár élőben jelentkezett a záhonyi határátkelőnél. Úton van a küldöttség a Barátság kőolajvezetékhez.

Elindult a küldöttség, hogy felmérjék a Barátság kőolajvezeték állapotát. Fotó: Máthé Zoltán / MTI

Stratégiai fontosságú a Barátság kőolajvezeték

Két fontos oka van és stratégiai értéke ennek a vezetéknek. Az egyik az, hogy innen érkezik be a kőolaj az ország szívébe, a dunai finomítóba. A MOL ebből készít üzemanyagot és látja el az egész országot. A másik pedig az, hogy az Urál-Keleti típusú orosz kőolaj lényegesen olcsóbb a nyugati típusú kőolajnál. És ennek az árelőnye, amely az elmúlt négy esztendőben 650 milliárd forint volt, azt adóformájában a kormány kiveti és 500 milliárd forint értékbe az elmúlt négy esztendőben a rezsivédelmi alapba tette. Tehát nem csak az üzemanyag, hanem a rezsivédelem alapja is az orosz kőolaj és a Barátság kőolajvezeték.

– közölte Czepek Gábor. Az államtitkár hozzátette: új helyzet van, a közel-keleti konfliktus emelte a tétet. Immáron a tengeri útvonalak is elnehezültek, Európa kőolaj krízissel küzd. Ebben a helyzetben stratégiai előny az, aki csővezetéken is el tudja látni magát, nem csak tengeri útvonalakon. Tehát Magyarország helyzete stratégiai előny és az elmúlt négy esztendő energiapolitikája, ahol nem engedtük bezárni a keleti erőforrásokat, nem engedtük bezárni a Barátság kőolajvezetéket, az kulcsfontosság az ország számára, hogy ez még létezik és újranyitható és ellátható az ország. Tehát Magyarország nem fogadja el a vezeték leállítását.

Ezért a kormány létrehozta azt a küldöttséget, amely a Barátság kőolajvezeték tényfeltárását hivatott elvégezni. A feladatunk az, hogy a kőolajvezeték állapotáról meggyőződjünk és az újraindítás feltételeit megteremtsük. Legyen világos mindannyiunk számára, ez a kőolaj, a Magyar Olajtársaság tulajdona, magyar tulajdon. Ezt a kőolajat nem érinti szankció, sem Európai Uniós, sem amerikai. Ez a kőolaj nekünk jár.

– hangsúlyozta az államtitkár.

A tényfeltáró bizottságnak négy tagja van

Czepek Gábor a videóban elmondta, hogy rajta kívül velük tart egy olajipari szakember, egy nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető és egy energiapiaci elemző is. „A célunk, hogy megteremtsük a Barátság kőolajvezeték újraindításának feltételeit. Az, hogy a közel-keleti válság emelte a tétet, oda vezetett, hogy a magyar kormány hozzányúlt a stratégiai készletekhez és védett árat vezetett be. Védett árat vezetett be a lakosság és védett árat vezetett be a vállalkozások számára, megvédi a magyarokat a kőolajpiaci krízistől. De ebben kulcskérdés, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítása megtörténjen.” – Európa is úgy tudja kezelni ezt a helyzetet, ha változtat az eddigi politikán és nyit a keleti erőforrások felé, legyen szó kőolajról vagy legyen szó földgázról, tette hozzá.