Benzinnel leöntötte, majd felgyújtotta magát egy férfi egy svájci buszon

Többen meghaltak és megsebesültek, mikor szörnyű tűz ütött ki egy buszban. A mentőegységek helyszínre siettek, ekkor már a teljes jármű lángokban állt.

Felgyújtotta magát egy férfi egy buszban Fotó: ChiccoDodiFC / Shutterstock

Felgyújtotta magát egy férfi, nem csak ő halt meg

A borzasztó incidens során hat ember életét vesztette, míg öten megsérültek, Kerzers-ben, Frioburgban, Svájcban. A tragédia során a tűz tetőpontján a jármű lángjai több méter magasak voltak, már kilométerekről látni lehetett a füstfelhőket. Mire kiérkeztek a tűzoltók már csak a jármű elszenesedett roncsa maradt meg. A hatóságok azután indítottak nyomozást, miután azt az információt kapták, hogy egy férfi felgyújtotta magát.

A freiburgi rendőrség szóvivője szerint egész éjjel tartott a helyszínelés. A rendőrök szerint a tüzet egy gyújtogatás okozta, minek következtében valaki felgyújtotta önmagát. A rendőrség ezt nem erősített meg, csupán azt írták, hogy egy ember felelős a gyújtogatásért.

A kigyulladt busz Düdingenből Kezrersb tartott, az utolsó előtti megállónál tört ki a tűz. Az öt sérült közül hármat kórházba vittek, míg kettőt sikerült a helyszínen ellátni.

Kilenc mentőautót és egy mentőhelikoptert vezényeltek a helyszínre, a rendőrség nem tette közzé, hogy a gyújtogató a sérültek vagy halottak között van-e.

„Jelenleg nem adunk ki semmilyen információt ezzel kapcsolatban” - idézi a tiszteket a Mirror.